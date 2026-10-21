Na co dzień w GeekWeeku zajmuję się nauką, choć od czasu do czasu zaglądam też do świata technologii. Tym razem dostałem do przetestowania smartfony vivo X500 Pro i X500 Pro Max.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat kilka razy korzystałem z telefonów, których obsługa była zwyczajnie męcząca. Nie chodziło nawet o specyfikację, ale o niewygodne nakładki na Androida. Ostatecznie zostałem z Samsungiem w kieszeni. Nie jest idealny, ale na co dzień się sprawdza. A jakie wrażenie robi Vivo?

Już na pierwszy rzut oka widać, że nowe Vivo powstały z myślą o konkretnej grupie użytkowników: miłośnikach fotografii. Zaskoczyło mnie jednak nie tylko samo urządzenie. Spodziewałem się kuriera z niewielkim pudełkiem ze smartfonem, a dostałem... całkiem pokaźną paczkę. W eleganckim opakowaniu znalazłem X500 Pro, ale obok czekała jeszcze duża skrzynka z zestawem X500 Pro Max Photographer Kit.

vivo X500 Pro. Elegancko zapakowane Karol Kubak INTERIA.PL

X500 Pro i X500 Pro Max zapakowane są tak samo. Karol Kubak INTERIA.PL

X500 Pro Max to pokażna skrzyneczka. Wewnątrz nie tylko smartfon. Karol Kubak INTERIA.PL

Vivo X500 Pro i Pro Max. Smartfony do zdjęć

Pamiętam czasy plastikowych smartfonów, po których przyszła moda na metalowe ramki i szklane plecki. Te ostatnie wyglądają elegancko, choć potrafią być śliskie i łatwo zbierają odciski palców.

Vivo pozytywnie zaskoczyło mnie jakością wykonania. Tył jest matowy i przyjemny w dotyku, a szkło nie zbiera tak łatwo śladów palców. Testowany X500 Pro w białej wersji Sunny White nie do końca trafia w mój gust. Znacznie bardziej podoba mi się szary X500 Pro Max. Producent przygotował też warianty Moonlit Black i Sunset Orange. Gdybym wybierał telefon dla siebie, postawiłbym na szary albo pomarańczowy.

Najbardziej charakterystyczny jest oczywiście aparat umieszczony na okrągłej wyspie z tyłu obudowy. Od razu widać, że fotografia jest tu priorytetem. Wystający element może przeszkadzać osobom szukającym poręcznego telefonu, ale po założeniu dołączonych etui staje się mniej uciążliwy.

Aparat na okrągłej wyspie z tyłu jest dość uciążliwy bez case'a Karol Kubak INTERIA.PL

Pozostaje jednak kwestia rozmiaru. Biorąc do ręki X500 Pro Max, miałem wrażenie, że to po prostu duży smartfon. A właśnie do tego modelu dołączono rozbudowany zestaw fotograficzny.

Bateria i ekran też mają znaczenie

Jak wcześniej opisywał Dawid Długosz, otwiera się w nowym oknie, oba modele wyposażono w ekrany OLED ZEISS Master Color Display, które mają zapewniać dobre odwzorowanie kolorów. Obsługują też zmienne odświeżanie od 1 do 144 Hz. W praktyce oznacza to, że ekran może dopasowywać częstotliwość odświeżania do tego, co akurat robimy, zamiast stale pracować z maksymalną szybkością. Maksymalna jasność sięga 4400 nitów.

Różnice widać w rozmiarze wyświetlaczy. X500 Pro ma ekran o przekątnej 6,36 cala, a większy Pro Max - 6,85 cala. Ten drugi oferuje też wyższą rozdzielczość QHD+.

Vivo X500 Pro (po lewej) i Pro Max (po prawej) Karol Kubak INTERIA.PL

Vivo X500 Pro (po lewej) i Pro Max (po prawej) - case fotograficzny, W opakowaniu jest też zwykły, gumowy Karol Kubak INTERIA.PL

Są również spore baterie. X500 Pro ma akumulator o pojemności 6510 mAh, a X500 Pro Max - 7800 mAh. Oba obsługują ładowanie przewodowe z mocą 90 W oraz bezprzewodowe do 40 W. To ważne, bo intensywne fotografowanie i nagrywanie filmów potrafi szybko zużywać energię.

Aparaty Vivo X500. Co potrafią?

Z sentymentem wspominam aparaty na kliszę. Coraz rzadziej korzystam też z mojego leciwego, ale wciąż sprawnego Canona 300D. Kiedyś przeczytałem, że najlepszy aparat to ten, który akurat mamy pod ręką. Trudno się z tym nie zgodzić, skoro smartfon towarzyszy nam niemal wszędzie.

W przypadku Vivo, oba modele korzystają z obiektywów ZEISS APO, zaprojektowanych z myślą o uzyskiwaniu szczegółowych zdjęć. W większym X500 Pro Max teleobiektyw, czyli obiektyw pozwalający fotografować odległe obiekty, współpracuje z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix. Zastosowano także zaawansowaną stabilizację obrazu, która pomaga ograniczyć rozmazanie zdjęć, oraz laserowy system ustawiania ostrości wykorzystujący 1536 punktów. Telefon potrafi śledzić ruch i rejestrować zdjęcia z szybkością do 60 klatek na sekundę.

Zdjęcia z Vivo X500 Pro Max Zobacz galerię + 6

W X500 Pro teleobiektyw wykorzystuje matrycę Sony LYTIA 610 o rozdzielczości 64 Mpix. Producent przygotował również tryb fotografowania poruszających się obiektów z dużej odległości. Główny aparat w obu telefonach korzysta z matrycy Sony LYTIA L910 i powłoki ZEISS T*, która ma pomagać w ograniczaniu niepożądanych odbić światła.

Zdjęcia z Vivo X500 Pro Zobacz galerię + 1

Ciekawym dodatkiem są telekonwertery, czyli akcesoria zwiększające możliwości przybliżania obrazu, których przykłady mogliście zobaczyć wyżej. Wersja przeznaczona dla X500 Pro Max zapewnia ogniskową odpowiadającą 400 mm i powiększenie 4,7 raza. Dostępny jest też wariant oferujący odpowiednik 200 mm i powiększenie 2,35 raza.

Ciekawym dodatkiem są telekonwertery, czyli akcesoria zwiększające możliwości przybliżania obrazu Karol Kubak INTERIA.PL

Dla kogo jest Vivo X500 Pro Max z zestawem?

Miałem pewien problem z określeniem, dla kogo te smartfony będą najlepszym wyborem. Same w sobie oferują rozbudowane możliwości fotograficzne, a osoby bardziej zaawansowane zapewne potrafią wykorzystać je lepiej niż ja. Jeśli ktoś szuka flagowca, który robi dobre zdjęcia, seria X500 może być interesującą propozycją.

Ale co z dodatkowym zestawem? Profesjonalny fotograf może przecież wybrać aparat z wymiennymi obiektywami, a miłośnik fotografii kupić znacznie tańszy sprzęt amatorski. Widzę tu więc dwie grupy odbiorców. Pierwsza to entuzjaści fotografii mobilnej, którzy chcą wycisnąć ze smartfona więcej. Druga to zawodowcy potrzebujący dodatkowego urządzenia, które zawsze mają pod ręką. Zestaw może też zainteresować influencerów tworzących własny content.

Mam jednak jedną radę dla producenta. Przy kolejnej generacji warto pomyśleć o poręcznej torbie na ramię, która pomieści telefon i dodatkowe akcesoria. Duża walizka robi świetne pierwsze wrażenie, ale trudno wyobrazić mi sobie zabieranie jej wszędzie ze sobą. Jeśli więc zdecydujecie się na X500 Pro Max z Photographer Kit, od razu rozejrzyjcie się za torbą fotograficzną.

Już niedługo europejska premiera, na której będę. Śledźcie Interię Geekweek w najbliższy wtorek 27 października.



