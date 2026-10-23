Z letniego na zimowy. Skąd smartfon wie, że zmienił się czas?

Spis treści: Skąd smartfon wie, że zmienił się czas? Jak upewnić się, że telefon sam zmieni godzinę? Dlaczego smartfon nie przestawił godziny automatycznie?

Skąd smartfon wie, że zmienił się czas?

Nowoczesny telefon nie czeka, aż jego właściciel poinformuje go o przejściu z czasu letniego na zimowy. Nie dostaje też w nocy specjalnego komunikatu nakazującego cofnąć zegar. W większości przypadków ustawia godzinę przejścia sam nawet, jeśli nie jest połączony z internetem.

Smartfon wie o zmianie czasu dzięki wbudowanej bazie danych o strefach czasowych (tz database) w systemie operacyjnym oraz synchronizacji czasu z siecią komórkową lub internetem. Przy ustalaniu strefy czasowej urządzenie wykorzystuje informacje o lokalizacji.

W ten sposób działają zarówno smartfony z Androidem, jak i iOS. Z punktu widzenia użytkownika najważniejszy jest efekt: jeżeli automatyczne ustawianie czasu jest włączone, nie trzeba wstawać w środku nocy i przestawiać zegara w telefonie. Rano na ekranie powinna być już właściwa godzina.

To odróżnia smartfon od urządzeń, które nie mają możliwości automatycznej aktualizacji. Stary zegarek, tradycyjny budzik czy zegar w niektórych samochodach nadal mogą wymagać ręcznego cofnięcia wskazania o godzinę.

Jak upewnić się, że telefon sam zmieni godzinę?

Jeśli chcemy uniknąć niespodzianki w niedzielny poranek, ustawienia można sprawdzić jeszcze przed zmianą czasu.

W telefonach z Androidem trzeba poszukać w ustawieniach opcji dotyczących daty i czasu. Można tam włączyć automatyczną datę i godzinę, a także automatyczną strefę czasową. Dokładna nazwa i położenie tych opcji mogą się nieco różnić w zależności od producenta telefonu i wersji systemu.

W iPhone droga jest prosta: Ustawienia - Ogólne - Data i czas - Ustaw automatycznie. W trakcie sprawdzania i dokonywania ustawień urządzenie powinno być połączone z internetem i korzystać z aktualnej wersji systemu. Przy automatycznym określaniu strefy czasowej znaczenie mogą mieć także usługi lokalizacji. Po dokonaniu takich ustawień iPhone przestawi godzinę sam.

Jeżeli automatyczne ustawienia są aktywne, użytkownik nie powinien ręcznie zmieniać godziny przed pójściem spać. Telefon zrobi to sam. A jak działa wtedy budzik? Nie trzeba ustawiać alarmu godzinę wcześniej tylko dlatego, że tej nocy zmienia się czas. Automatycznie zaktualizuje się też kalendarz i wszystkie zaprogramowane wcześniej alarmy. Kluczowe jest to, aby sam zegar systemowy telefonu wskazywał poprawną godzinę.

Dlaczego smartfon nie przestawił godziny automatycznie?

Choć automatyczna zmiana czasu jest dziś standardową funkcją smartfonów, może się zdarzyć, że rano urządzenie pokazuje złą godzinę. Pierwszym miejscem, które warto wtedy sprawdzić, są właśnie ustawienia daty i czasu.

Problem może być banalny: automatyczne ustawianie czasu albo strefy czasowej zostało wcześniej wyłączone. W takiej sytuacji telefon korzysta z ustawień wybranych ręcznie i nie należy zakładać, że sam dokona korekty.

W iPhonie w przypadku problemów z automatycznym ustawieniem czasu należy sprawdzić połączenia z internetem, aktualizację systemu oraz opcję Ustaw automatycznie. Przy problemach ze strefą czasową warto zerknąć również w ustawienia usług lokalizacji. Przydaje się to szczególnie podczas podróży między strefami czasowymi, gdzie system musi zaktualizować dane.

W Androidzie trzeba natomiast sprawdzić osobno ustawienia automatycznego czasu i automatycznej strefy czasowej. Sposób ustalania strefy może zależeć od urządzenia, a telefon może wykorzystywać do tego lokalizację.

Jeżeli więc w niedzielę rano smartfon uparcie pokazuje niewłaściwą godzinę, nie musi być to poważna awaria. Najpierw warto zajrzeć do ustawień daty i czasu. A jeśli automatyczna synchronizacja zawiedzie, godzinę i strefę czasową można ustawić ręcznie.