Zbita szybka, czarny ekran. Ile kosztuje wymiana matrycy w telefonie?

Spis treści: Autoryzowany punkt czy lokalny serwis. Gdzie wymiana ekranu telefonu jest tańsza? Ile kosztuje wymiana ekranu w iPhone? Ekran w smartfonach Samsung Galaxy. Ile zapłacimy za wymianę? Naprawa wyświetlacza w telefonach Xiaomi i Redmi. Jaki koszt wymiany matrycy? Wyświetlacze w Oppo. Ile trzeba zapłacić za nowy ekran?

Autoryzowany punkt czy lokalny serwis. Gdzie wymiana ekranu telefonu jest tańsza?

Lokalny serwis zwykle wymieni ekran taniej niż punkt autoryzowany, ale różnica zależy przede wszystkim od zastosowanej części. W przypadku popularnych smartfonów ze średniej półki kompletny wyświetlacz z montażem kosztuje zazwyczaj od 300 do 750 zł. Wycena rośnie do 800-1500 zł, gdy telefon ma droższy panel OLED, zakrzywione szkło albo czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. Najwięcej pochłania naprawa nowych flagowców i modeli składanych. W ich przypadku rachunek może przekroczyć 2000-2500 zł.

Skąd tak duże rozbieżności między serwisami? Niezależny punkt może zaproponować podstawowy zamiennik za 350 zł, ekran odnowiony za 500-650 zł albo oryginalny moduł za 700-900 zł. Autoryzowany serwis korzysta z części zaakceptowanych przez producenta, wykonuje diagnostykę i konfiguruje nowy podzespół, więc podobna naprawa może kosztować tam 800-1200 zł. Różnica między ofertami nie wynika zatem wyłącznie z wysokości marży. Serwisy często wyceniają części o innej jakości, parametrach i pochodzeniu, choć w cenniku każda z usług widnieje po prostu jako "wymiana wyświetlacza".

Przed wyborem serwisu warto sprawdzić, czy podana cena obejmuje ekran, robociznę, nową uszczelkę oraz gwarancję. Oferta za 399 zł może dotyczyć tańszego panelu LCD, podczas gdy naprawa za 699 zł obejmuje ekran OLED o parametrach zbliżonych do fabrycznego.

Istotna jest również konstrukcja modułu. Wyświetlacz osadzony już w ramce zwykle kosztuje o 100-300 zł więcej, lecz skraca montaż i zmniejsza ryzyko uszkodzenia obudowy. Najtańsza wycena nie zawsze oznacza więc oszczędność, zwłaszcza gdy po kilku miesiącach ekran zaczyna słabiej reagować na dotyk albo traci jasność.

Ile kosztuje wymiana ekranu w iPhone?

Wymiana ekranu w iPhonie kosztuje od około 400 zł w starszych modelach do ponad 2000 zł w nowszych wersjach Pro Max. Najwięcej zależy od modelu oraz rodzaju wyświetlacza:

iPhone 12 : 400-550 zł za zamiennik;

iPhone 13 : 450-600 zł za zamiennik;

iPhone 15 : 550-750 zł za zamiennik, około 1189 zł za odnowiony moduł lub 1599 zł za nowy oryginalny ekran;

iPhone 15 Pro Max: około 1589 zł za odnowiony wyświetlacz lub 2269 zł za fabrycznie nowy oryginał.

Rozpiętość cen wynika głównie z technologii panelu. Najtańszy Incell wykorzystuje LCD, choć nowsze iPhone'y fabrycznie mają ekrany OLED, więc po naprawie czerń może przypominać ciemną szarość, kontrast będzie słabszy, a zużycie energii wzrośnie. Hard OLED zachowuje głęboką czerń, lecz ma sztywniejszą konstrukcję, natomiast elastyczny Soft OLED lepiej odpowiada budowie fabrycznego modułu. W modelach Pro warto też zwrócić uwagę na częstotliwość odświeżania ekranu. Oryginalny panel obsługuje 120 Hz, więc zamiennik ograniczony do 60 Hz sprawi, że przewijanie stron i animacje będą mniej płynne.

Po naprawie warto sprawdzić dotyk na całej powierzchni, maksymalną jasność, równomierność bieli, funkcję True Tone, czujnik zbliżeniowy oraz płynność obrazu. iPhone zapisuje także informacje o wymienionych podzespołach w sekcji "Części i historia serwisu", dostępnej w ustawieniach urządzenia. Wyświetlacz może zostać oznaczony jako oryginalny, używany, nierozpoznany albo wymagający dokończenia konfiguracji. Taki komunikat zwykle nie uniemożliwia korzystania ze smartfona, ale może obniżyć jego wartość podczas późniejszej sprzedaży.

Ekran w smartfonach Samsung Galaxy. Ile zapłacimy za wymianę?

Za wymianę ekranu w smartfonie Samsung Galaxy zapłacimy od około 250 zł do ponad 3000 zł. Cena zależy głównie od serii telefonu oraz rodzaju zamontowanej części.

Samsung Galaxy A12 : 250-350 zł za zamiennik lub 400-500 zł za oryginalny moduł;

Samsung Galaxy A53 : 400-550 zł za zamiennik lub 700-900 zł za oryginalny wyświetlacz;

Samsung Galaxy S23 : 850-1100 zł za zamiennik lub 1500-1900 zł za oryginalny panel AMOLED; : 850-1100 zł za zamiennik lub 1500-1900 zł za oryginalny panel AMOLED;

Samsung Galaxy S24 : około 679 zł za oryginalny ekran bez ramki lub 879-939 zł za kompletny moduł z obramowaniem;

Samsung Galaxy S24 Ultra: około 1409-1519 zł za kompletny ekran z ramką.

Różnica wynika z konstrukcji podzespołu. Montaż modułu osadzonego już w nowej ramce jest zwykle prostszy i mniej ryzykowny, lecz sam zestaw kosztuje więcej. Na wycenę może wpłynąć nawet kolor obudowy, ponieważ mniej popularne ramki są trudniej dostępne, a ich sprowadzenie wydłuża czas naprawy.

Najboleśniej dla portfela wypadają składane modele Galaxy Z Fold. Wymiana ich dużego, elastycznego ekranu wewnętrznego kosztuje zazwyczaj 2100-2800 zł, a niektóre wyceny sięgają około 3100 zł. Naprawa mniejszego panelu zewnętrznego zamyka się przeważnie w kwocie 500-700 zł. Przed zamówieniem całego modułu serwis powinien jednak dokładnie rozpoznać uszkodzenie, ponieważ czasem odkleja się lub pęka wyłącznie fabryczna warstwa ochronna. Jej wymiana jest znacznie tańsza niż instalacja nowego, składanego wyświetlacza.

Naprawa wyświetlacza w telefonach Xiaomi i Redmi. Jaki koszt wymiany matrycy?

Koszt wymiany matrycy w telefonie Xiaomi lub Redmi waha się zwykle w przedziale od 300 do 600 zł, choć w droższych flagowcach rachunek może przekroczyć 1000 zł. Seria Redmi Note wypada pod tym względem rozsądnie, ponieważ oryginalne moduły są nadal łatwo dostępne, a ich cena często obejmuje już montaż. Cenniki serwisowe pokazują następujące kwoty:

Redmi Note 13 5G : 419-439 zł;

Redmi Note 13 Pro 4G : 409-419 zł;

Redmi Note 13 Pro 5G : 439-539 zł;

Redmi Note 14 4G : 399-459 zł;

Redmi Note 14 5G: około 439 zł.

Przed porównaniem ofert trzeba jednak sprawdzić pełne oznaczenie telefonu. Wersje 4G i 5G z tej samej serii mogą mieć inne wyświetlacze, złącza oraz czytniki linii papilarnych, więc podobna nazwa modelu nie oznacza zgodności części. Xiaomi prowadzi w Polsce sieć autoryzowanych serwisów i oferuje obsługę door-to-door dla urządzeń objętych gwarancją. Producent udostępnia też instrukcje napraw oraz sprzedaż oryginalnych podzespołów i narzędzi do wybranych modeli.

Wymiana ekranu za 450 zł w kilkuletnim Redmi wartym 500-700 zł nie zawsze się opłaca. Naprawę warto jednak rozważyć, jeśli telefon nadal działa płynnie, ma sprawną baterię, a nowy model o podobnych parametrach kosztowałby znacznie więcej. Istotny jest także rodzaj uszkodzenia. Jeśli obraz wygląda prawidłowo i dotyk reaguje na całej powierzchni, serwis może wymienić samą szybkę. Czarna plama, pasy lub migotanie zwykle oznaczają konieczność montażu całego wyświetlacza.

Wyświetlacze w Oppo. Ile trzeba zapłacić za nowy ekran?

Nowy ekran do telefonu Oppo średnio kosztuje zwykle 450-700 zł, ale nowszy model wcale nie musi oznaczać droższej naprawy. Dobrym przykładem jest Reno 12F 5G, w którym nowy wyświetlacz kosztuje około 539 zł, podczas gdy w starszym Reno 6 5G trzeba zapłacić 629-669 zł. O cenie często przesądza dostępność części, a nie rok premiery telefonu. Aktualne wyceny wyglądają następująco:

Oppo Reno 4Z 5G : około 489 zł;

Oppo Reno 5 5G : około 549 zł;

Oppo Reno 6 5G : 629-669 zł;

Oppo Reno 7 4G i Reno 8 4G : około 669 zł;

Oppo Reno 7 5G i Find X5 Lite : około 649 zł;

Oppo Reno 12F 5G: około 539 zł.

W przypadku Oppo nazwa modelu nie zawsze wystarcza do dobrania ekranu. Reno 7 5G i Find X5 Lite korzystają z tego samego modułu, choć należą do innych serii, podczas gdy pozornie bliźniacze Reno 7 4G oraz Reno 7 5G wymagają odmiennych części. Najpewniejszym identyfikatorem jest pełne oznaczenie CPH, widoczne w ustawieniach telefonu albo na opakowaniu. Cenniki pokazują też mniej oczywistą zależność. Czarny wyświetlacz do Reno 6 5G kosztuje około 629 zł, natomiast niebieski 669 zł, mimo identycznej specyfikacji.



