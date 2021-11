568 km/h - pobito rekord prędkości w pojeździe elektrycznym

Krzysztof Mocek
Motoryzacja

Elektryczny streamliner o pieszczotliwej nazwie „Mały Gigant” ustanowił nowy rekord prędkości na torze solnym. Przypominający pocisk bolid rozpędził się do zawrotnych 568 km/h, co uczyniło go tym samym najszybszym bezemisyjnym samochodem na świecie.

Zdjęcie Mały Gigant - Vesco 444 reVolt Systems / materiały prasowe