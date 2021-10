Powstał pierwszy pojazd stworzony przy użyciu „ekologicznej” stali

Volvo wraz ze szwedzkim koncernem stalowym SSAB zawiązali bliską współpracę, która miała na celu wdrożenie bardziej ekologicznych metod wytwarzania stopu żelaza z węglem. Po kilkumiesięcznych badaniach oraz testach, obie firmy zaprezentowały światu pierwszy w historii samochód wykonany z "ekologicznej" stali.

Przypominający wielką wywrotkę czterokołowy pojazd, został stworzony przy pomocy stali wytapianej bez stosowania paliw kopalnych. Oznacza to całkowitą rezygnację z węgla koksującego na rzecz wodoru i energii elektrycznej. To jednak nie wszystko. Samochód jest napędzany elektrycznym silnikiem, a tym samym nie emituje najmniejszej ilości szkodliwych gazów cieplarnianych. Przy tym jest także autonomiczny, co oznacza, że może poruszać się i wykonywać swoje prace w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Produkcja pojazdu ma ruszyć już w przyszłym roku. W planowaniu dostaw główne znaczenie ma fakt dostępności "ekologicznej" stali od SSAB. Koncern stalowy zobowiązał się dostarczać na rynek ekologicznie wytapianą stal na skalę komercyjną już od 2026 roku.

Volvo zamierza być pierwszym producentem samochodów, który będzie wykorzystywał stal wolną od kopalnych we własnych samochodach produkcyjnych.