Samochody Tesla otrzymały aktualizację. Od teraz właściciele mogą na żywo rejestrować obraz z kamer pojazdu

Krzysztof Mocek Motoryzacja

Tryb strażniczy Tesli to oparty na kamerach oraz czujnikach system, który na bieżąco nadzoruje otoczenie wokół samochodu. Choć do tej pory dostęp do rejestrowanych materiałów był mocno ograniczony, nowa aktualizacja umożliwia podgląd obrazu na żywo.

Zdjęcie Samochody Tesla z kolejną aktualizacją / materiały prasowe