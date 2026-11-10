Badacze przeanalizowali sytuację w 136 krajach o niskich i średnich dochodach. Wykorzystali dane dotyczące jakości powietrza, liczby ludności i stanu zdrowia mieszkańców, a następnie oszacowali skutki ograniczenia dwóch szczególnie niebezpiecznych zanieczyszczeń: pyłu PM2,5 oraz dwutlenku azotu (NO₂).

Punktem odniesienia były wytyczne WHO dotyczące zalecanych maksymalnych stężeń tych substancji, zaktualizowane w 2021 roku. Z wyliczeń wynika, że osiągnięcie wskazanych poziomów mogłoby zapobiec lub odsunąć w czasie około 9,4 mln zgonów rocznie związanych z PM2,5. W przypadku NO₂ mowa o kolejnych 1,1 mln.

Korzyści byłyby widoczne nawet przy mniej rygorystycznych normach przejściowych WHO. W takim scenariuszu liczba zgonów związanych z PM2,5 mogłaby spaść o około 6,6 mln, a tych powiązanych z NO₂ o 435 tys. rocznie.

Co tak naprawdę wdychamy?

PM2,5 to mikroskopijne cząstki o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Są na tyle małe, że mogą przedostawać się głęboko do płuc, a nawet do krwiobiegu. Ich źródłem są m.in. spaliny samochodowe, elektrownie, przemysł, piece na drewno i kominki. Powstają również w atmosferze w wyniku reakcji chemicznych.

Dwutlenek azotu jest natomiast produktem spalania paliw kopalnych. Trafia do powietrza przede wszystkim z rur wydechowych samochodów, szczególnie tych z silnikami Diesla, ale także z zakładów przemysłowych, kuchenek gazowych i ogrzewaczy.

Obie substancje zwiększają ryzyko chorób serca i płuc, udarów, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), a także demencji. Szczególnie mocno skutki zanieczyszczeń odczuwają mieszkańcy państw rozwijających się, gdzie szybka urbanizacja, wzrost liczby samochodów i rozwój przemysłu często odbywają się kosztem jakości powietrza.

Mniej smogu, mniej chorób i niższe koszty leczenia

Korzyści nie ograniczałyby się do zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów. Osiągnięcie norm WHO dla PM2,5 mogłoby oznaczać rocznie nawet 2,8 mln mniej nowych przypadków POChP, 1,1 mln przypadków demencji, 7,3 mln przypadków choroby wieńcowej i 2,3 mln udarów.

Czystsze powietrze przyniosłoby również wymierne oszczędności. Mniej zachorowań oznaczałoby niższe wydatki na leczenie, mniej nieobecności w pracy i większą produktywność. Naukowcy oszacowali, że spełnienie norm PM2,5 mogłoby przynieść rocznie 11,8 mld dolarów oszczędności na leczeniu choroby wieńcowej, 5,9 mld dolarów w przypadku udarów i 8,6 mld dolarów przy demencji. Dodatkowe korzyści wynikające ze wzrostu produktywności mogłyby sięgnąć 18,1 mld dolarów przy POChP i 17,9 mld dolarów w przypadku udarów.

Osiągnięcie zaleceń WHO nie będzie łatwe. Wymaga zmian w energetyce, transporcie, ogrzewaniu budynków i planowaniu przestrzennym. Badacze podkreślają jednak, że rozwój gospodarczy nie musi odbywać się kosztem zdrowia mieszkańców. Inwestycje w czystsze technologie mogą przynieść nie tylko korzyści społeczne, ale również konkretne oszczędności.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Environment International".



