Lekarze opisali w czasopiśmie "Ophthalmology" nietypowy przypadek nastolatka, który zgłosił się po pomoc z powodu bezbolesnego obrzęku górnej powieki, utrzymującego się od około miesiąca. Nie doznał żadnego urazu, ale jego niepokój wzbudziły dwie twarde białawe wypukłości, które zaczęły przebijać się przez skórę w okolicy między okiem a brwią. Tomografia komputerowa ujawniła strukturę o kształcie charakterystycznym dla zęba, położoną przy górnej ścianie oczodołu.

Zęby poza jamą ustną

Jak opisano w dokumentacji przypadku, badanie wykazało "strukturę o wyraźnym kształcie korony i korzenia" - podczas operacji lekarze usunęli dojrzały kieł. Nie stwierdzili jednocześnie cech wskazujących na potworniaka, czyli guza, który może zawierać różne rodzaje tkanek, a badanie obrazowe nie wykazało również innych zębów ektopowych. Autorzy publikacji uznali to za pierwszy opisany przypadek zęba ektopowego w górnej części oczodołu.

Rozwiń

Przyczyny nie udało się ustalić

Zęby ektopowe to zęby, które rozwijają się lub wyrzynają w nietypowym miejscu. Mogą być zębami mlecznymi, stałymi albo nadliczbowymi - dodatkowymi elementami uzębienia. Najczęściej opisywano je w zatoce szczękowej, ale znajdowano je również w jamie nosowej, na podniebieniu, w okolicy brody, w stawie żuchwowym i w oczodole.

Przyczyny takiego rozwoju nie zawsze udaje się ustalić. Możliwe wyjaśnienia obejmują zaburzenia rozwoju twarzy, czynniki genetyczne, urazy oraz niektóre zmiany patologiczne, w tym torbiele i guzy. W przypadku indyjskiego nastolatka lekarze nie znaleźli jednoznacznego wyjaśnienia, dlaczego ząb znalazł się w oczodole.

Nie każdy ząb ektopowy musi być też usuwany. Decyzja zależy od jego położenia, objawów i ryzyka uszkodzenia sąsiednich struktur. Ząb w pobliżu oka może stanowić zagrożenie, jeśli uciska mięśnie, nerwy lub naczynia krwionośne. Dlatego kluczowe znaczenie ma diagnostyka obrazowa, zwłaszcza tomografia komputerowa, która pozwala precyzyjnie zaplanować zabieg.



