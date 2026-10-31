Przybył z południa, by żyć na krańcu imperium

Mężczyzna został pochowany w okolicach rzymskiego fortu w Inveresk, niedaleko dzisiejszego Edynburga. Analizy wskazują, że zmarł między 140 a 165 rokiem naszej ery, ale co ciekawe nie pochodził z tych terenów. Urodził się w południowej Brytanii, więc musiał przebyć setki kilometrów, by dotrzeć na północ, w okolice zatoki Firth of Forth.

Badanie szkieletu ujawniło ślady trudnego, fizycznie wymagającego życia. Mężczyzna miał bowiem złamany nos, który zdążył się zrosnąć, a jego prawa ręka była poważnie ograniczona przez rozrost kości wokół stawu łokciowego. Przyczyną mogło być septyczne zapalenie stawu. Urazy były na tyle poważne, że w chwili śmierci raczej nie mógł już pełnić służby wojskowej ani swobodnie posługiwać się mieczem.

Archeolodzy zauważyli również nietypowe zużycie przednich zębów. Możliwe, że mężczyzna wykorzystywał je do przytrzymywania przedmiotów, kompensując w ten sposób ograniczoną sprawność prawej ręki.

Tajemnicze pochówki z odciętymi głowami

Jeszcze bardziej zagadkowy jest kontekst jego pochówku, bo wśród sześciu dorosłych mężczyzn znalezionych w pobliżu fortu aż czterech zostało pozbawionych głów już po śmierci. Takie praktyki znane są z różnych części rzymskiej Brytanii, ale znaleziska z Inveresk należą do najwcześniejszych tego rodzaju odkryć w całym kraju i są pierwszymi udokumentowanymi przykładami ze Szkocji.

Dlaczego zmarłym odcinano głowy? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Mogło chodzić o karę, rytuał związany z okolicznościami śmierci albo wierzenia dotyczące świata nadprzyrodzonego. Znaczenie takich praktyk prawdopodobnie zmieniało się w zależności od miejsca i epoki.

DNA i archeologia przywróciły mu twarz

Rekonstrukcję przygotował dr Chris Rynn, łącząc wyniki badań osteoarcheologicznych z wcześniejszymi analizami izotopowymi oraz badaniami pradawnego DNA. Dzięki nim oszacowano między innymi pochodzenie i cechy wyglądu mężczyzny. Według naukowców miał ciemne, już siwiejące włosy i brązowe oczy, a jego twarz zdradzała oznaki wieku.

Cyfrowy portret będzie można zobaczyć na wystawie "Roman Scotland: Life on the Edge of Empire", która zostanie otwarta 14 listopada 2026 roku w National Museums Scotland. Obok rekonstrukcji zaprezentowana zostanie również czaszka mężczyzny.