2 tys. lat temu odcięli mu głowę. Dzięki naukowcom odzyskał twarz

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Miał złamany nos, niesprawną prawą rękę, siwiejące włosy i prawdopodobnie ponad 50 lat, gdy zmarł na północnych rubieżach Imperium Rzymskiego. Choć od jego śmierci minęło niemal dwa tysiące lat, naukowcom udało się przywrócić mu twarz. Nie jest to jednak wyłącznie artystyczna wizja, ponieważ rekonstrukcja powstała na podstawie badań szczątków, analizy DNA i izotopów, które pozwoliły zajrzeć w przeszłość znacznie głębiej, niż umożliwia to tradycyjna archeologia.

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Rekonstrukcja twarzy mężczyzny z II wieku odnaleziona w pobliżu rzymskiego fortu Inveresk w Szkocji.
Twarz mężczyzny pochowanego w II wieku poza rzymskim fortem w Inveresk, niedaleko dzisiejszego EdynburgaChris Rynn/National Museums Scotlanddomena publiczna

Przybył z południa, by żyć na krańcu imperium

Mężczyzna został pochowany w okolicach rzymskiego fortu w Inveresk, niedaleko dzisiejszego Edynburga. Analizy wskazują, że zmarł między 140 a 165 rokiem naszej ery, ale co ciekawe nie pochodził z tych terenów. Urodził się w południowej Brytanii, więc musiał przebyć setki kilometrów, by dotrzeć na północ, w okolice zatoki Firth of Forth.

Badanie szkieletu ujawniło ślady trudnego, fizycznie wymagającego życia. Mężczyzna miał bowiem złamany nos, który zdążył się zrosnąć, a jego prawa ręka była poważnie ograniczona przez rozrost kości wokół stawu łokciowego. Przyczyną mogło być septyczne zapalenie stawu. Urazy były na tyle poważne, że w chwili śmierci raczej nie mógł już pełnić służby wojskowej ani swobodnie posługiwać się mieczem.

Archeolodzy zauważyli również nietypowe zużycie przednich zębów. Możliwe, że mężczyzna wykorzystywał je do przytrzymywania przedmiotów, kompensując w ten sposób ograniczoną sprawność prawej ręki.

Tajemnicze pochówki z odciętymi głowami

Jeszcze bardziej zagadkowy jest kontekst jego pochówku, bo wśród sześciu dorosłych mężczyzn znalezionych w pobliżu fortu aż czterech zostało pozbawionych głów już po śmierci. Takie praktyki znane są z różnych części rzymskiej Brytanii, ale znaleziska z Inveresk należą do najwcześniejszych tego rodzaju odkryć w całym kraju i są pierwszymi udokumentowanymi przykładami ze Szkocji.

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DNA i archeologia przywróciły mu twarz

Rekonstrukcję przygotował dr Chris Rynn, łącząc wyniki badań osteoarcheologicznych z wcześniejszymi analizami izotopowymi oraz badaniami pradawnego DNA. Dzięki nim oszacowano między innymi pochodzenie i cechy wyglądu mężczyzny. Według naukowców miał ciemne, już siwiejące włosy i brązowe oczy, a jego twarz zdradzała oznaki wieku.

Cyfrowy portret będzie można zobaczyć na wystawie "Roman Scotland: Life on the Edge of Empire", która zostanie otwarta 14 listopada 2026 roku w National Museums Scotland. Obok rekonstrukcji zaprezentowana zostanie również czaszka mężczyzny.

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