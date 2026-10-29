W jaskini Bats'ub w górzystej części południowego Belize archeolodzy znaleźli szczątki kobiety pochowanej między 250 a 400 rokiem n.e. Wokół jej miednicy i górnej części kręgosłupa znajdowało się 226 ludzkich zębów. Ich obecność była zagadkowa, ponieważ nie należały do zmarłej - dopiero badania genetyczne pozwoliły powiązać je z osobami pochowanymi w innym miejscu.

Międzynarodowy zespół badaczy przeanalizował DNA zachowane w zębach oraz innych ludzkich szczątkach pochodzących z jaskini i grobowców w pobliskim ośrodku Majów, Muklebal Tzul. Okazało się, że zęby znalezione przy kobiecie należały do co najmniej 30 osób. Szczątki 24 z nich były pochowane w elitarnych grobowcach oddalonych o ponad 26 kilometrów.

Pokonanie trasy między tymi miejscami przez trudny górzysty teren musiało zajmować więcej niż jeden dzień. Nie ma tu więc mowy o przypadkowym zbiorze szczątków - zęby celowo przenoszono do jaskini, podczas gdy pozostałe części ciał ich właścicieli spoczywały w innym miejscu.

Zmarli pozostawali częścią rodziny

A dlaczego jaskinia? Miały one dla Majów szczególne znaczenie religijne. Wierzono, że to wejścia do podziemnego świata, w którym można nawiązać kontakt z przodkami i bóstwami. Kobieta pochowana w Bats'ub mogła pełnić rolę ważnej przodkini, przy której przez kolejne pokolenia składano szczątki jej krewnych.

Wśród jej przedmiotów grobowych znajdowała się także misa przedstawiająca ciało z odciętą głową ułożoną na brzuchu. Samej kobiecie również odcięto głowę, a na jej miejscu umieszczono ceramiczne naczynie z jednym jadeitowym paciorkiem. Elementy te mogą nawiązywać do wyobrażeń Majów o podziemnym świecie, choć dokładne znaczenie obrzędu pozostaje niepewne.

Datowanie radiowęglowe wykazało, że pierwsze zęby trafiły do jaskini ponad sto lat po śmierci kobiety, a kolejne przynoszono tam przez ponad 200 lat. Oznacza to, że miejsce to pozostawało ważne dla żyjących długo po pierwotnym pochówku, co jest zgodne z wierzeniami Majów. Według nich zmarli nadal byli postrzegani jako część rodziny, więc ponowne otwieranie grobów i przemieszczanie szczątków nie było czymś wyjątkowym.

Nie wiadomo natomiast, czy zęby usuwano zmarłym przed śmiercią, czy dopiero po niej. Naukowcy wskazują, że Majowie z elit odprawiali rytuały upuszczania krwi i inne formy samookaleczenia związane z komunikacją z przodkami i bóstwami. Dlatego, choć brzmi to brutalnie, celowe wyrywanie zębów za życia jest jedną z możliwych interpretacji.

Pochodzenie miało znaczenie dla władzy

Analiza DNA przyniosła również informacje o strukturze rodzinnej elit z Muklebal Tzul. Badacze odtworzyli trzy linie pokrewieństwa, z których dwie obejmowały odpowiednio sześć i osiem pokoleń. Dane wskazują, że pochodzenie w tych rodach było przekazywane przede wszystkim w linii męskiej, a kobiety często dołączały do rodzin swoich mężów poprzez małżeństwo.

Wyniki mogą pomóc w rozstrzygnięciu sporu archeologów o to, jak funkcjonowały elitarne rody Majów. Niektórzy badacze zakładali, że przynależność do tak zwanych elitarnych "domów" mogła opierać się również na więziach innych niż biologiczne pokrewieństwo. Analiza genomowa wspiera natomiast model, w którym zasadniczą rolę odgrywały pochodzenie w linii męskiej oraz zamieszkiwanie kobiet w rodzinach mężów.

Istotny jest także fakt, że zęby z jaskini należały do przedstawicieli elitarnych linii rodowych. Sugeruje to, że praktyka składania części szczątków w odległym miejscu o znaczeniu rytualnym mogła być przywilejem ludzi o wysokiej pozycji społecznej. Badanie, którego współautorami są m.in. archeolog Keith Prufer oraz genetycy David Reich i Esther Brielle, udostępniono w serwisie bioRxiv jako preprint, praca nie przeszła jeszcze recenzji naukowej.