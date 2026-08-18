Były zapinki i celtycki hełm. Na "Łysej Górze" odkryto kolejny cenny zabytek

"Łysa Góra" (Rembielin) w miejscowości Bagienice Wielkie w gminie Chorzele, w powiecie przasnyskim (woj. mazowieckie), to ważne stanowisko archeologiczne z wczesnej epoki żelaza.

Ten unikatowy dla regionu zespół osadniczo-grzebalny, silnie związany z obecnością plemion celtyckich i dawnymi szlakami handlowym, od czasów jego identyfikacji przynosi fascynujące odkrycia.

W minionych latach głośno było m.in. o odnalezieniu zapinek datowanych na IV-III w. p.n.e. czy brązowego celtyckiego hełmu z IV w. p.n.e. - wielkiej rzadkości, bo na ziemiach polskich dotychczas odnaleziono jeszcze tylko jeden taki zabytek.

Teraz badacze poinformowali o kolejnym cennym znalezisku:

- Niespodziewanie, podczas rutynowych czynności wykopaliskowych dokonano wyjątkowego i unikatowego odkrycia.

Antyczna moneta z odległej Tracji. 2300 lat i 1500 kilometrów

W trakcie tegorocznych prac archeologicznych na stanowisku "Łysa Góra" naukowcy odkryli antyczną monetę. Jest to okaz z brązu, pochodzący z historycznej Tracji - moneta datowana na IV wiek p.n.e. została wybita za panowania Seutesa III w Seuthopolis - stolicy Państwa Odrysów w antycznej Tracji. Są to tereny dzisiejszego Kazanłyk w Bułgarii.

Awers monety przedstawia jeźdźca wraz z oznaczeniem mennicy i napisem: ΣΕΥΘΟΥ. Na rewersie znajduje się postać Zeusa z wieńcem laurowym.

Jak informują badacze, znalezisko ma ogromne znaczenie z kilku względów:

Świadczy o rozległych kontaktach z południowo-wschodnimi obszarami Europy. Kazanłyk znajduje się około 1500 kilometrów w linii prostej od Łysej Góry koło Chorzel.

Jest to pierwsza dobrze udokumentowana moneta antyczna z wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich .

Moneta została wybita przez władcę, którego dzieje opisali pisarze antyczni m.in. Diodor z Sycylii.

Jak informują badacze, w monecie został później wykonany otwór, na którym dostrzec można ślady przetarć po sznurku lub rzemyku, co sugeruje, że mogła być ona używana jako zawieszka.

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Skąd moneta z Tracji wzięła się na "Łysej Górze"?

Seutes III był trackim władcą Odrysów, który żył w IV wieku p.n.e. i rządził w okresie silnych wpływów Macedonii, z której władcą, Filipem II Macedońskim początkowo współpracował, jednak później starał się uniezależnić od tego królestwa.

Założone przez niego Seuthopolis stało się kluczowym centrum. Około 300 r. p.n.e. Seutes III zmarł, a państwo Odrysów zaczęło stopniowo tracić pozycję. W pierwszej połowie III wieku p.n.e. Seuthopolis najechali i zniszczyli Celtowie. Jak moneta z tego terenu trafiła na obszar dzisiejszego woj. mazowieckiego?

- Szczegółów nigdy się nie dowiemy, ale możemy przypuszczać, że za pośrednictwem Celtów - być może tej samej grupy, która brała udział w łupieżczym najeździe na Seuthopolis. Moneta mogła być pamiątką po tym wydarzeniu, noszoną na szyi przez jednego z obecnych na Łysej Górze Celtów - informują badacze.



