Z czym kojarzą się wam Stany Zjednoczone? Z ułaskawieniem uczestników ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 r., masowymi deportacjami i nadużyciami agencji ICE, wojną z Iranem, wycofywaniem się ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie polityki klimatycznej i zdrowia publicznego, a może kontrowersjami związanymi z osobą sekretarza zdrowia?

Jest też duża szansa, że z grafikami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, na których prezydent Donald Trump pozuje na uzdrawiającego Jezusa, Rambo czy Atlasa dźwigającego na swoich barkach cały świat… Albo galą UFC na trawniku przed Białym Domem zorganizowaną z okazji 80. urodzin prezydenta, a nie… wróć… oficjalna wersja brzmi przypadającego dziś 250-lecia deklaracji niepodległości USA.

USA - kraj wielkich technologii

No cóż, obecna amerykańska administracja zrobiła wiele, byśmy zapomnieli, że Stany Zjednoczone to przede wszystkim kraj wybitnych naukowców, którzy w ciągu tych 250 lat dostarczyli światu wiele przełomowych technologii. I wciąż dostarczają, bo według raportu "Science and Engineering Indicators 2026" USA nadal należą do najbardziej innowacyjnych gospodarek świata, dominując m.in. w wysoce cytowanych patentach czy usługach opartych na wiedzy i technologii, a także utrzymując silną pozycję w takich dziedzinach, jak oprogramowanie, biotechnologia czy sztuczna inteligencja.

Zostawmy zatem te "drobne złośliwości" i z okazji tego wyjątkowego amerykańskiego święta przypomnijmy 10 technologii i wynalazków, które narodziły się w USA i na zawsze odmieniły świat. Niektóre mają dobrze ponad sto lat, a inne dopiero rozpoczynają swoją historię, ale wszystkie na stałe wpisały się już w codzienne życie miliardów ludzi.

Telefon. Od pierwszego połączenia do smartfona w kieszeni (1876-2007)

Niewiele jest wynalazków, które zmieniły nasze codzienne życie tak bardzo jak telefon. Jeszcze pod koniec XIX wieku komunikacja na większe odległości wymagała listów lub telegrafu, a dziś możemy w kilka sekund zadzwonić do kogoś na drugim końcu świata tylko po to, by powiedzieć "cześć".

Historia tej rewolucji jest mocno związana ze Stanami Zjednoczonymi, bo za symboliczny początek ery telefonii uznaje się 1876 rok, kiedy to Alexander Graham Bell uzyskał w USA patent na telefon. I choć historycy do dziś dyskutują o wkładzie innych wynalazców, jak Antonio Meucciego czy Elisha Graya, to właśnie wynalazek Bella zapoczątkował rozwój nowoczesnej sieci telefonicznej. Niedługo później powstała Bell Telephone Company, a telefon z naukowej ciekawostki zaczął stawać się urządzeniem obecnym w domach i przedsiębiorstwach.

Na kolejny przełom trzeba było jednak poczekać blisko sto lat, a mowa o pierwszym publicznym połączeniu z telefonu komórkowego, które w 1973 roku wykonał inżynier Martin Cooper z firmy Motorola. Ważące ponad kilogram urządzenie bardziej przypominało cegłę niż współczesny smartfon, a jego bateria wystarczała zaledwie na kilkadziesiąt minut rozmowy, ale rozpoczęło erę mobilnej komunikacji, która w kolejnych dekadach całkowicie zmieniła sposób, w jaki kontaktujemy się z innymi.

I tak aż do 2007 roku, czyli premiery pierwszego iPhone'a - urządzenia, które zmieniło nasze telefony w centrum zarządzania codziennym życiem. Bo chociaż stwierdzenie, że Apple "wynalazło" smartfon byłoby sporym nadużyciem, to z pewnością zaprojektowało sprzęt, który na nowo zdefiniował możliwości urządzeń mobilnych. Duży ekran dotykowy, intuicyjna obsługa i szybko rozwijający się ekosystem aplikacji sprawiły, że telefon przestał służyć wyłącznie do rozmów i stał się aparatem fotograficznym, kamerą, nawigacją GPS, odtwarzaczem muzyki, portfelem i przenośnym komputerem.

Martin Cooper z Motoroli trzyma pierwszy telefon komórkowy DynaTAC Rico Shen / CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons

Samolot. Wynalazek, który "skurczył" świat (1903)

Jeszcze na początku XX wieku podróż między Europą a Ameryką trwała nawet kilkanaście dni i była przedsięwzięciem wymagającym ogromnych pieniędzy oraz cierpliwości. Dziś na całym świecie odbywa się ponad 100 tys. lotów dziennie, a samolot stał się jednym z najważniejszych środków transportu. Początkiem tej rewolucji był lot wykonany 17 grudnia 1903 roku na wydmach Kitty Hawk w Karolinie Północnej przez braci Orville'a i Wilbura Wright.

Ich maszyna utrzymała się w powietrzu 12 sekund i pokonała zaledwie 37 metrów, ale to wystarczyło, by zapisać się w historii. Najważniejsze było tu jednak nie samo oderwanie od ziemi, ale pełna kontrola nad lotem, bo bracia Wright opracowali system sterowania w trzech osiach, który do dziś pozostaje podstawą pilotażu samolotów! W ciągu kolejnych dekad lotnictwo zmieniło praktycznie każdą dziedzinę życia - handel, turystykę, ratownictwo medyczne czy działania wojenne.

Bracia Wright opracowali system sterowania w trzech osiach, który do dziś pozostaje podstawą pilotażu samolotów Bartlomiej Magierowski East News

Kuchenka mikrofalowa. Batoniki napędzają odkrycia (1945)

Kiedy wracamy do domu po całym dniu pracy, a dzień wcześniej nie wystarczyło nam motywacji, by uszykować sobie obiad, życie ratuje nam ona… jej wysokość kuchenka mikrofalowa. I chociaż dyskusje o jej potencjalnie szkodliwym wpływie na zdrowie wracają jak bumerang, dla wielu osób jest niezbędnym elementem wyposażenia kuchni. Warto więc wiedzieć, że to kolejny wynalazek z dopiskiem "Made in USA". Jak doszło do jego opracowania? Przypadkiem, oczywiście. Percy Spencer z firmy Raytheon pracował nad… radarami wykorzystującymi mikrofale i pewnego dnia zauważył, że baton czekoladowy w jego kieszeni całkowicie się roztopił.

Zaintrygowany przeprowadził kolejne, celowe już eksperymenty z ziarnami kukurydzy i jajkiem, które potwierdziły, że mikrofale mogą błyskawicznie podgrzewać żywność. Już dwa lata później zaprezentowano pierwszą kuchenkę mikrofalową, ważyła jednak ponad 300 kilogramów i kosztowała fortunę, dlatego początkowo trafiała głównie do restauracji i statków. Dopiero miniaturyzacja technologii sprawiła, że mikrofalówki stały się wyposażeniem domów na całym świecie.

Laser. Wiązka światła, która zmieniła medycynę, przemysł i internet (1960)

Kiedy amerykański fizyk Theodore Maiman w 1960 roku zbudował w laboratoriach Hughes Research Laboratories w Kalifornii pierwszy działający laser, wielu naukowców określało go mianem "rozwiązania szukającego problemu", bo nie było jasne, do czego właściwie miałby się przydać. Dziś wiemy jednak, że stał się on jedną z najbardziej uniwersalnych technologii XX wieku, która zmieniła dosłownie "wszystko".

W medycynie umożliwia przeprowadzanie niezwykle precyzyjnych operacji okulistycznych i dermatologicznych, w przemyśle odpowiada za cięcie, spawanie i grawerowanie materiałów z dokładnością niemożliwą do osiągnięcia tradycyjnymi metodami, a w handlu pozwala błyskawicznie odczytywać kody kreskowe produktów.

Jeszcze większe znaczenie lasery mają dla współczesnej komunikacji, bo to właśnie impulsy światła generowane przez lasery przemieszczają się światłowodami, umożliwiając działanie internetu, centrów danych i globalnych sieci telekomunikacyjnych. Coraz częściej słyszymy o nim też w kontekście zastosowań wojskowych, bo w ostatnich latach armie świata zintensyfikowały swoje wysiłki w zakresie broni elektromagnetycznej. Technologia idealna? Na to wygląda.

USA użyły potężnych laserów przeciwko broni Iranu US Navy materiały prasowe

Internet. Wszystko zaczęło się od ARPANET-u (1969)

A skoro już przy internecie jesteśmy, tu również Amerykanie mają nieocenione zasługi, bo jego początków należy upatrywać w 1969 roku, kiedy to uruchomiono ARPANET - sieć finansowaną przez amerykańską agencję DARPA, której celem było połączenie komputerów w ośrodkach naukowych. Pierwsza wysłana przez nią wiadomość miała brzmieć "LOGIN", ale udało się przesłać jedynie dwie pierwsze litery, zanim system… doznał awarii.

Mimo tej wpadki na bazie ARPANET-u rozwinęły się protokoły komunikacyjne wykorzystywane do dziś. Dlatego choć późniejsze elementy współczesnego internetu, jak World Wide Web, powstały poza USA, to właśnie amerykański projekt położył podwaliny pod globalną sieć. Zakupy online, bankowość elektroniczna, media społecznościowe, streaming czy praca zdalna nie istniałyby bez tego pierwszego eksperymentu sprzed ponad pół wieku.

Zobacz również: Militaria DARPA chce zasilać bazy wojskowe za pomocą dronów i laserów Daniel Górecki

Mikroprocesor i komputer osobisty. Jak komputer trafił do naszych domów (1971-1981)

Jeszcze w latach 60. komputery zajmowały całe pomieszczenia, kosztowały miliony dolarów i były dostępne wyłącznie dla rządów, uczelni oraz największych przedsiębiorstw. Trudno było sobie wyobrazić, że zaledwie kilkanaście lat później podobna moc obliczeniowa trafi na biurka zwykłych ludzi. Ale tak się właśnie stało, a przełom rozpoczął się od niewielkiego układu wielkości paznokcia.

W 1971 roku amerykańskiej firmie Intel po raz pierwszy udało się zamknąć całą jednostkę centralną komputera w pojedynczym chipie, a mowa o pierwszym komercyjnym mikroprocesorze, czyli modelu 4004. Choć z dzisiejszej perspektywy jego możliwości wydają się symboliczne, bo wykonywał zaledwie 92 tys. operacji na sekundę, zapoczątkował on erę miniaturyzacji elektroniki i otworzył drogę do budowy znacznie mniejszych i tańszych komputerów.

Drogę, którą dekadę później wykorzystał IBM, prezentując w 1981 roku komputer IBM PC, który wyznaczył standardy dla całej branży. W tym samym czasie dynamicznie rozwijały się również Apple i Microsoft, sprawiając, że komputer przestał być specjalistycznym narzędziem wykorzystywanym wyłącznie przez naukowców czy wielkie korporacje. Coraz częściej pojawiał się w domach, szkołach i biurach, kładąc fundamenty pod cyfrową rewolucję końca XX wieku.

A mikroprocesory? Dziś znaleźć je można dosłownie wszędzie, w telefonach, telewizorach, samochodach, lodówkach, inteligentnych zegarkach, robotach sprzątających czy ekspresach do kawy. Mówiąc krótko, niemal każde nowoczesne urządzenie elektroniczne zawdzięcza swoje istnienie temu wynalazkowi sprzed blisko 80 lat.

Intel do dziś pozostaje branżowym liderem Intel materiały prasowe

Aparat cyfrowy. Początek końca fotografii analogowej (1975)

Bez czego jeszcze trudno wyobrazić sobie codzienne życie? Bez aparatu cyfrowego, który za sprawą smartfonów zawsze mamy pod ręką. A czyja to zasługa? Amerykańskiego inżyniera Stevena Sassona, pracującego dla firmy Kodak, który w 1975 roku skonstruował pierwszy na świecie cyfrowy aparat fotograficzny. Urządzenie w niczym nie przypominało współczesnych, zupełnie jak to miało miejsce z pierwszymi telefonami komórkowymi czy komputerami, bo ważyło ok. 3,6 kilograma, miało rozdzielczość zaledwie 0,01 megapiksela, a zapis pojedynczego czarno-białego zdjęcia na kasecie magnetycznej trwał ponad 20 sekund.

Po raz pierwszy obraz nie trafiał bowiem na kliszę światłoczułą, lecz był zapisywany w postaci danych cyfrowych, co otworzyło to drogę do natychmiastowego podglądu zdjęć, ich komputerowej obróbki i łatwego udostępniania. Efekt można było jednak obejrzeć dopiero po podłączeniu specjalnego odtwarzacza do telewizora, więc prototyp wydawał się bardziej ciekawostką niż zapowiedzią faktycznej rewolucji. A jednak!

Kodak był pionierem fotografii analogowej i cyfrowej Edugrafo 988 881 879 123RF/PICSEL

GPS. Nawigacja, która prowadzi świat (Lata 80. i 90.)

Prace nad Global Positioning System (GPS) rozpoczęły się w latach 70. XX wieku na zlecenie Departamentu Obrony USA. Celem było stworzenie systemu, który pozwoliłby wojsku precyzyjnie określać położenie żołnierzy, okrętów, samolotów i pocisków w dowolnym miejscu na Ziemi. Tym samym przez wiele lat GPS pozostawał technologią wykorzystywaną niemal wyłącznie przez wojsko, przełom nastąpił w latach 80. na skutek pewnego tragicznego wydarzenia.

A mowa o zestrzeleniu przez radzieckie myśliwce południowokoreańskiego samolotu pasażerskiego, który zboczył z kursu z powodu błędu nawigacyjnego i wleciał na terytorium ZSRR, co doprowadziło do śmierci wszystkich 269 osób znajdujących się na pokładzie. Prezydent Ronald Reagan nazwał ten czyn aktem barbarzyństwa i zapowiedział udostępnienie GPS użytkownikom cywilnym, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

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Rakiety wielokrotnego użytku. Kosmos przestał być jednorazowy (2015)

Chociaż pierwszą rakietą kosmiczną była niemiecka V-2, która jako pierwszy stworzony przez człowieka obiekt przekroczyła granicę kosmosu, osiągając wysokość powyżej linii Kármána podczas pionowego lotu testowego 20 czerwca 1944 roku, to "nowoczesne" rakiety są zdecydowanie zasługą Stanów Zjednoczonych. Programy załogowych lotów kosmicznych Mercury, Gemini i Apollo były jednymi z pierwszych i najbardziej ekscytujących motorów napędowych rozwoju technologii rakietowej, a kiedy po tym okresie w eksploracji kosmosu przez długi czas nie doszło do prawdziwego przełomu, na scenę ponownie wkroczyli Amerykanie.

A konkretnie SpaceX, które udowodniło, że rakiety nie muszą być wcale jednorazowego użytku i można je bezpiecznie sprowadzić na Ziemię, a następnie wykorzystać ponownie. Jak twierdzi w jednej z wypowiedzi dla "The Times" Gwynne Shotwell, prezes i COO firmy SpaceX, "to był najważniejszy współczesny przełom w dziedzinie uznawanej za jedną z najbardziej złożonych i wymagających, z jakimi mierzy się ludzkość". I w sumie trudno się z nią nie zgodzić, bo radykalnie obniżyło to koszty wynoszenia ładunków na orbitę, dzięki czemu możliwe stało się szybkie rozwijanie konstelacji satelitów, w tym Starlinka oraz planowanie coraz ambitniejszych misji kosmicznych.

ChatGPT. Początek nowej rewolucji (2022-2023)

Badania nad sztuczną inteligencją trwają od kilkudziesięciu lat, jednak prawdziwy przełom nastąpił dopiero na początku obecnej dekady, gdy generatywna AI trafiła do milionów użytkowników i z eksperymentalnej technologii stała się narzędziem wykorzystywanym na co dzień. Za obecną rewolucją stoją przede wszystkim amerykańskie firmy technologiczne, bo ogromny wpływ na popularyzację AI miało udostępnienie przez OpenAI chatbota ChatGPT, który pokazał, że sztuczna inteligencja potrafi prowadzić rozmowy, pisać teksty, tłumaczyć, analizować dane czy pomagać w programowaniu.

Niedługo później własne rozwiązania zaprezentowały kolejne przedsiębiorstwa, m.in. Google z modelami Gemini, Anthropic z Claudem oraz Meta, która udostępniła rodzinę otwartych modeli Llama. Równolegle rozwijały się firmy dostarczające infrastrukturę niezbędną do trenowania i uruchamiania modeli AI. Kluczową rolę odegrała NVIDIA, której procesory graficzne stały się standardem w centrach danych na całym świecie, a ogromne inwestycje w sztuczną inteligencję prowadzą również Microsoft czy Amazon.

Eksperci porównują znaczenie generatywnej AI do pojawienia się komputerów osobistych lub internetu. Podobnie jak tamte technologie, początkowo wydawała się ona ciekawostką, by nagle stać się narzędziem wykorzystywanym przez setki milionów ludzi. I wiele wskazuje na to, że jesteśmy dopiero na początku tej rewolucji, a kolejne lata przyniosą jeszcze głębsze zmiany w edukacji, medycynie, nauce, biznesie i przemyśle. Trudno dziś przewidzieć pełną skalę tej transformacji, ale jedno jest pewne - kluczową rolę w rozpowszechnieniu tej technologii, która może zdefiniować XXI wiek, odegrały Stany Zjednoczone.



