Odkrycie na zboczach góry Olimp na greckiej wyspie Eubea

Grecja skrywa ślady dawnych cywilizacji, których dzieje wciąż nie zostały w pełni poznane. Archeolodzy regularnie natrafiają na pozostałości miejsc kultu, osad i budowli sprzed wieków.

Najnowsze odkrycie na wyspie Eubea przenosi nas do świata sprzed około 2900 lat. Na zboczach miejscowej góry Olimp badacze odsłonili pozostałości górskiego sanktuarium, które może rzucić nowe światło na dawne praktyki religijne mieszkańców wyspy.

Powstało około 2900 lat temu. Miejsce kultu Artemidy?

Eubea jest położona w zachodniej części Morza Egejskiego. To druga co do wielkości wyspa Grecji po Krecie. To górzysty teren, a najwyższe pasma sięgają 1743 m n.p.m.

Na zboczach tamtejszego Olimpu, na stanowisku położonym na wysokości około 1138 m n.p.m., badacze zidentyfikowali teraz ślady wskazujące na dawne sanktuarium, do którego wspinali się starożytni mieszkańcy wyspy. Nie znaleziono tam jednak ruin świątyni ani innych budynków - to duże zbiory fragmentów ceramiki oraz spalone kości zwierząt wskazują na składanie ofiar i wspólne uczty rytualne wiernych.

Zdaniem ekspertów odkrycia mocno sugerują, że w przeszłości istniało tu otwarte miejsce kultu w górach. Odkrywanie tak dużych skupisk ceramiki jest według badaczy niezwykle rzadkie w przypadku wysoko położonych miejsc praktyk religijnych. Archeolodzy podkreślają także silny związek między górami a światem bogów w greckich wierzeniach.

Jak ustalili eksperci, sanktuarium prawdopodobnie funkcjonowało od około IX wieku p.n.e. do I lub II wieku n.e. Inskrypcja z położonej na zachodnim wybrzeżu wyspy Eubea miejscowości Eretria sugeruje, że miejsce to mogło być związane z kultem bogini Artemidy. W wierzeniach starożytnych Greków to jedna z dwunastu głównych bogiń olimpijskich, córka Zeusa i Leto oraz bliźniacza siostra Apolla. Była czczona jako bogini łowów, dzikiej przyrody, Księżyca.

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Wierzenia starożytnych Greków sięgały daleko

Badaniami kierowała archeolog Chloé Chezeaux ze Swiss School of Archaeology in Greece. Według niej znalezisko pokazuje, że wierzenia starożytnych Greków nie koncentrowały się wyłącznie wokół wielkich świątyń miejskich, lecz obejmowały także odległe miejsca kultu w górach i na terenach wiejskich.

Odkrycie dostarcza zatem nowych informacji o religijnych praktykach starożytnych Greków i pokazuje, że nawet trudno dostępne szczyty górskie mogły przez stulecia pełnić ważną funkcję kultową.