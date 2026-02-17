Europejska Agencja Kosmiczna chce lepiej zbadać Słońce i w tym celu buduje nową sondę kosmiczną o nazwie VIGIL (z łaciny Strażnik), której wystrzelenie w kosmos planowane jest za kilka lat. Udział w tym przedsięwzięciu mają również polscy specjaliści z firmy Astronika.

Polska firma Astronika dostarczy komponenty dla Sondy VIGIL agencji ESA

Europejska Agencja Kosmiczna ponownie nawiązała współpracę z polską firmą Astronika. Nasi inżynierowie przygotują specjalne wysięgniki dla instrumentów naukowych, które znajdą się na pokładzie sondy kosmicznej VIGIL.

Astronika zajmie się opracowaniem mechanizmu, który umieści i utrzyma magnetometry w odległości 7 metrów od sondy kosmicznej. To bardzo ważne przedsięwzięcie, gdzie musi zostać zachowana wysoka precyzja.

Gdyby pole magnetyczne Ziemi – to samo, które na co dzień porusza wskazówkami kompasów – porównać do wysokości Mount Everestu, to pole magnetyczne generowane przez nasze urządzenie byłoby jak kilkumilimetrowe wzniesienie – praktycznie niezauważalne

"Dodatkowo nasze urządzenie musi charakteryzować się wyjątkowo dużą niezawodnością, co wymusza stosowanie w pełni pasywnych metod napędu i rozkładania, np. sprężyn zamiast silników" - dodaje Maksymilian Gawin.

Model wysięgnika dla sondy VIGIL, który stworzy polska firma Astronika. Astronika materiały prasowe

ESA podpisała umowę z Astroniką i to nie pierwszy raz, gdy polska firma jest zaangażowana w tego typu projekty. Wcześniej zgodziła się przygotować anteny radarowe dla misji RAMSES, której celem jest zbadanie asteroidy Apophis. Nasi specjaliści opracowują także specjalną rampę zjazdową dla łazika marsjańskiego imienia Rosalind Franklin.

ESA chce w misji VIGIL zbadać niebezpieczną aktywność Słońca

Celem misji VIGIL jest zbadanie niebezpiecznych aktywności Słońca, które mają wpływ na satelity, sieci energetyczne i systemy telekomunikacyjne. Sonda ma zbierać dane w czasie rzeczywistym, które będą dostarczane w bardzo krótkim czasie na Ziemię. W konsekwencji umożliwi to lepsze prognozowanie pogody kosmicznej i podejmowanie szybszych reakcji.

Burze związane z pogodą kosmiczną mogą bez ostrzeżenia powodować potencjalnie poważne problemy zdrowotne u astronautów, a skutki ekonomiczne pogody kosmicznej mogą być znaczące, zwłaszcza że w coraz większym stopniu polegamy na kluczowych technologiach stanowiących podstawę nawigacji, bankowości, lotnictwa, sieci energetycznych i telekomunikacji

Sonda VIGIL ma być gotowa do wystrzelenia w kosmos w 2031 r. Natomiast rozwiązanie Astroniki ma zostać dostarczone do ESA w 2028 r.

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press