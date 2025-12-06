Spis treści: 9. Śląski Festiwal Nauki Katowice wystartował w samo południe Darmowe wydarzenie naukowe dla dorosłych i tych młodszych

9. Śląski Festiwal Nauki Katowice wystartował w samo południe

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) rozpoczął się dziś w południe (6 grudnia) 9. Śląski Festiwal Nauki Katowice. Festiwal potrwa aż do poniedziałku, 8 grudnia. Przez ten czas na gości czekają wykłady, wystawy, warszataty, debaty i dyskusje, spotkania z popularyzatorami nauki oraz wybitnymi naukowcami, wydarzenia kulturalne, pokazy oraz interaktywne stanowiska.

Na festiwalu gościć będą m.in. polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, Artur Chmielewski z NASA Jet Propulsion Laboratory, Katie Steckles z Manchester Metropolitan University, Jarosław Kapuściński ze Stanford University, Michael Fowler z Technische Universität Berlin czy znany polski dziennikarz Wojciech Mann.

Program imprezy jest niezwykle bogaty. Festiwal podzielono na strefy science fiction, filmową i badań profilaktycznych, a także liczne sceny naukowe, poświęcone m.in. zdrowiu, czułej ekonomii, ekologii i ochronie środowiska, inteligencji naturalnej, naukom STEM, psychice i nie tylko. Wprowadzono też podział na dzielnice: przyrody, medycyny i zdrowia, nauk ścisłych, techniki, kultury fizycznej, sztuki i nauk humanistyczno-społecznych.

Darmowe wydarzenie naukowe dla dorosłych i tych młodszych

Wstęp na 9. ŚFN jest bezpłatny. Na niektóre aktywności, zwłaszcza na warsztaty z limitem miejsc, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. O jakich wydarzeniach mowa? Warsztatów jest cały ogrom. W sumie organizator wymienia ich 131. To np. "Kosmiczne origami", "Na styku kultur - jak porozumieć się mimo różnic? Warsztaty komunikacji międzykulturowej", "Nauka a kreatywność" czy "Samowspółczucie - życzliwość wobec siebie w praktyce".

Najwięcej warsztatów prowadzonych będzie w obszarach wiedzy takich jak nauki humanistyczno-społeczne, a następnie nauki ścisłe, przyroda, technika, medycyna i zdrowie oraz sztuka. Na scenach katowickiego MCK-u odbędzie się też 280 wykładów, np. "Budowanie wszechświata lego", "Niemowlę w laboratorium emocji: czy można zmierzyć zdrowie psychiczne bobasa?", "Kontrola dostępu i ewolucja piękna człowieka w erze sztucznej inteligencji: międzykulturowe sukcesy i porażki" czy "Dr Tomasz Rożek przedstawia: Co to znaczy analogowy astronauta i czy warto się nim stać?".

Jest tego tak dużo, że zamiast wymieniać wszystko po kolei, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 9. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice i sprawdzenia programu. To prawdziwa uczta intelektualna dla geeka. A najlepiej wybrać się do Katowic samemu lub z dziećmi, jako że na evencie nie brakuje atrakcji i stref również dla młodszych i najmłodszych.

