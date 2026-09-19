Afryka pęka szybciej, niż sądzili naukowcy. Powstanie nowy ocean

Karol Kubak

Karol Kubak

Afryka nie jest tak stabilna, jak mogłoby się wydawać. We wschodniej części kontynentu skorupa ziemska jest znacznie cieńsza, niż wcześniej zakładano. To znak, że kontynent coraz wyraźniej się rozdziela.

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Widok Afryki z kosmosu z zaznaczonym kontynentem, Półwyspem Arabskim, Europą, Azją i chmurami nad planetą.
Afryka zaczyna pękać. Naukowcy odkryli coś niepokojącegovecstock123RF/PICSEL

W skrócie

  • Skorupa ziemska we wschodniej Afryce ulega rozdzielaniu, a jej grubość w strefie Rowu Turkana zmalała do zaledwie około 13 kilometrów, co osłabia strukturę kontynentu.
  • System Ryftów Wschodnioafrykańskich dzieli płytę afrykańską na płytę nubijską i somalijską, a za miliony lat w powstałym obniżeniu pojawi się woda z Oceanu Indyjskiego.
  • Proces rozciągania skorupy w Kotlinie Turkana przyspieszył gromadzenie się osadów, co przyczyniło się do zachowania skamieniałości wczesnych homininów w tym regionie.
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Afryka powoli pęka. We wschodniej części kontynentu skorupa ziemska stała się tak cienka, że naukowcy są dziś pewni, że niedługo ten fragment kontynentu oddzieli się od reszty Afryki. W tym miejscu pojawi się nowy ocean.

Oczywiście niedługo w skali geologicznej, bo wciąż mówimy o procesie, który zajmie miliony lat.

Afryka Wschodnia już zaczęła się rozdzielać

Badacze przyjrzeli się strefie ryftowej o nazwie Rów Turkana lub Kotlina Turkana, ciągnącej się przez Kenię i Etiopię. Ryft to miejsce, w którym skorupa ziemska jest rozciągana i stopniowo pęka. Miejsca te głównie kojarzymy z oceanami (każdy pewnie widział charakterystyczne pęknięcie przeszywające Ocean Atlantycki). Czasem jednak widać je na powierzchni. Innym znanym przykładem jest Islandia.

Schemat rozrastania się płyt tektonicznych
Schemat rozchodzenia się płyt tektonicznych123RF/PICSEL

Pomiary sejsmiczne pokazały, że w centrum afrykańskiego ryftu skorupa ma zaledwie ok. 13 km grubości. Na obrzeżach przekracza 35 km. To istotne, bo kiedy skorupa staje się cieńsza niż ok. 15 km, wchodzi w etap zwężania i osłabiania (ang. necking).

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Cieńsza skorupa staje się słabsza, co ułatwia dalsze rozciąganie kontynentu. Kotlina Turkana weszła w tę fazę około 4 mln lat temu.

Mapa systemu ryftowego Afryki Wschodniej z oznaczeniem głównych płyt tektonicznych: nubijskiej, somalijskiej, arabskiej, eurazjatyckiej, ruzumijskiej i wiktoriańskiej, linie uskoków, strefy ryftowe oraz wyniesienia terenu ilustrowane barwnie.
Mapa tektoniczna systemu ryftowego Afar.Val Rime/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)Wikimedia Commons

Z pęknięcia powstanie nowy ocean

Za kilka milionów lat skorupa może stać się tak cienka, że z głębi Ziemi zacznie wydostawać się magma. Zastygając, utworzy nową skorupę dna oceanicznego. Z czasem w obniżenie zacznie napływać woda z Oceanu Indyjskiego.

System Ryftów Wschodnioafrykańskich rozdziela dziś płytę afrykańską na większą płytę nubijską i mniejszą płytę somalijską. Ta druga obejmuje wschodnią część kontynentu oraz Madagaskar.

Afryka rozdziela się na dwa kontynenty, co widać w ukształtowaniu terenu
Afryka rozdziela się na dwa kontynenty, co widać w ukształtowaniu terenu klndonnelly/Flickr/CC BY 2.0Wikimedia Commons

Pękająca Afryka pomogła zachować ślady przodków

Ustalenia mogą być ważne także dla historii człowieka. W Rowie Turkana znaleziono wiele skamieniałości wczesnych homininów. Naukowcy sugerują jednak, że nie oznacza to, że nasi przodkowie szczególnie upodobali sobie ten region. Być może jego znaczenie wynikało z geologii.

Gdy około 4 mln lat temu rozpoczęło się zwężanie skorupy, szybciej gromadziły się tam osady. Mogły one dobrze zabezpieczać szczątki organizmów.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.

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Karol Kubak
Karol Kubak


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