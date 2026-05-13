Afryka się rozpada. Naukowcy mówią o kolejnym pęknięciu

Afryka powoli ulega rozryciu od terenu Morza Czerwonego przez Etiopię, Kenię i Tanzanię. Proces ten nazwany riftingiem pozostawił po sobie głębokie doliny, wulkany i jeziora. Według szacunków za kilka milionów lat wschodnia część Afryki oderwie się od całego kontynentu.

Nowe badania prowadzone przez międzynarodową grupę geologów z Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji sugerują jednak, że w Afryce może rozpocząć się kolejny proces pęknięcia geologicznego, tym razem w rejonie Zambii, dokładniej pasa gorących źródeł w regionie Kafue. Okazuje się, że miejsce to może być granicą płyt tektonicznych, a decydującym dowodem na to są ślady helu.

Podziemne ślady

Naukowcy znaleźli w gorących źródłach Kafue izotopy helu podobne do tego z płaszcza ziemskiego (głębokość 40-180 km), który znacząco różni się od helu ze skorupy ziemskiej (głębokość 0-40 km). Sugeruje to, że głębokie płyny przemieszczają się w górę przez uskoki z głębszych warstw, co może być wywołane przez pęknięcie. Ponadto naukowcy odkryli także ślady izotopów węgla, zbliżone wartościami do zakresu występującego w płaszczu ziemskim.

W pobliżu nie ma płaszcza ziemskiego, co oznacza, że głębokie płyny przemieszczają się w kierunku powierzchni. Mówiąc prościej, istnieją pęknięcia i uskoki prowadzące z płaszcza ziemskiego na powierzchnię, co wyraźnie wskazuje na istnienie szczeliny

Proces geologiczny trwający miliony lat

Geolodzy już wcześniej podejrzewali, że w Kafue może powstawać szczelina, z której rozpocznie się rifting na południu Afryki. Wskazywały na to m.in. zdjęcia satelitarne, modelowanie geofizyczne, wysoki przepływ ciepła oraz niewielka aktywność sejsmiczna.

Według naukowców w Kafue może już dochodzić do początkowego etapu riftingu. Litosfera zaczyna się rozciągać i pękać, a ciepło i płyny przemieszczają się w górę. Trudno wskazać konkretny moment, gdy zaczyna się rifting, ale geolodzy są przekonani, że widząc kilka wskazówek, można z dużą pewnością stwierdzić pęknięcie. Jednak zanim dojdzie do oderwania terenu, miną miliony lat.

Dalsze badania

Naukowcy przedstawili swoje wnioski na łamach czasopisma naukowego Frontiers in Earth Science. W samym badaniu zaznaczono, że zbiór danych jest niewielki, choć jest to zjawisko typowe dla geologii terenowej, gdzie ukształtowanie terenu decyduje o tym, jakie próbki można pobrać. Naukowcy zauważają, że gdyby podobne anomalie wykryto w innych regionach Kafue, stanowiłoby to mocniejszy dowód na spójność płaszcza ziemskiego w całej strefie granicznej.

Po co ten pośpiech? Wyścig ślimaków promuje spokojne tempo życia © 2026 Associated Press