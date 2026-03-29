Twój mózg szybciej się starzeje? Sztuczna inteligencja podpowie wcześniej niż objawy

Nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji potrafi ocenić, czy mózg starzeje się szybciej, niż powinien - i, co ważne, może to zrobić na bardzo wczesnym etapie, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy choroby.

Naukowcy z University of California, San Francisco oraz Beth Israel Deaconess Medical Center opracowali model uczenia maszynowego, który analizuje aktywność mózgu podczas snu. Wykorzystuje on dane z EEG, czyli zapisu fal mózgowych, i na ich podstawie wylicza tzw. wiek mózgu.

Nawet 40 proc. wyższe ryzyko demencji za każde 10 lat więcej

Kluczowe jest porównanie tego wyniku z rzeczywistym wiekiem człowieka. Jeśli mózg "wygląda" na starszy niż wskazuje metryka, ryzyko problemów neurologicznych znacząco rośnie. Badania pokazują, że każde 10 lat różnicy zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju demencji nawet o około 40 proc.

Model został przetestowany na dużej grupie - około 7 tysięcy osób w wieku od 40 do 96 lat. Uczestników obserwowano przez okres od 3,5 do 17 lat i w tym czasie u około tysiąca z nich rozwinęła się demencja. To pozwoliło naukowcom sprawdzić, jak dobrze algorytm przewiduje ryzyko choroby.

Sen jest coraz cenniejszym źródłem wiedzy o stanie zdrowia człowieka

Sztuczna inteligencja wychwytuje bardzo subtelne sygnały w aktywności mózgu, których nie da się zauważyć przy standardowej analizie snu. Tradycyjne wskaźniki, takie jak długość snu czy jego fazy, nie wykazywały wyraźnego związku z ryzykiem demencji - dopiero szczegółowa analiza fal mózgowych ujawniła te zależności. Jest to przykład użycia AI do określenia wieku biologicznego mózgu. Różnica między nim a wiekiem metrykalnym ("brain age gap") jest coraz częściej traktowana jako biomarker zdrowia neurologicznego i wczesny sygnał chorób neurodegeneracyjnych.

Eksperci podkreślają, że tego typu narzędzia mogą w przyszłości całkowicie zmienić diagnostykę. Dzięki nim możliwe będzie wykrywanie zagrożeń na długo przed pojawieniem się objawów. W dodatku sygnały EEG można rejestrować bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych procedur, więc można by szacować wiek mózgu nawet poza szpitalami, w tym także przy użyciu urządzeń przenośnych.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie JAMA Network Open.

