Droga Mleczna jest wypełniona miliardami gwiazd. Układ Słoneczny znajduje się w zewnętrznej części galaktyki i ma oczywiście sąsiadujące systemy. Najbliższym z nich jest Alfa Centauri oddalony zaledwie o kilka lat świetlnych od Ziemi. Układ jest całkiem wyjątkowy, bo składa się nie z jednej czy dwóch, a trzech gwiazd związanych grawitacyjnie.

Alfa Centauri to układ gwiezdny oddalony od Ziemi o nieco ponad 4 lata świetlne

Alfa Centauri jest najbliższym sąsiadem Układu Słonecznego. Pobliski system dzieli od nas zaledwie 4,37 roku świetlnego. Dolecenie tam z prędkością światła trwałoby więc ponad cztery lata. Natomiast z ¼ tej prędkości blisko dwie dekady. Na razie się tam nie wybieramy, ale kto wie i może już za kilkaset (jak nie kilkadziesiąt) lat technologia będzie już na takim etapie rozwoju, że będzie można tam dotrzeć.

Jeśli loty międzygwiezdne staną się możliwe, to Alfa Centauri wydaje się najrozsądniejszym wyborem na pierwszą podróż. Następne w kolejce są Gwiazda Barnarda (ok. 6 lat świetlnych stąd), Wolf 359 (niespełna 8 lat świetlnych) czy Lalande 21185 (ok. 8,3 roku świetlnego).

Gwiazdy Alfa Centauri A i B podobne do Słońca

Alfa Centauri to dosyć ciasny układ podwójny, z którym związana jest grawitacyjnie trzecia gwiazda. Jest nią czerwony karzeł Proxima Centauri, o którym więcej w dalszej części artykułu. Najpierw jednak zobaczmy dwa główne obiekty, które tworzą pobliski system.

Pierwsza gwiazda to Alfa Centauri A, która jest większą z pary. Jest bardzo podobna do Słońca, ale nieco większa, bo jej masę szacuje się na około 1,09 masy gwiazdy Układu Słonecznego. Ma również ten sam typ widmowy G2 V i jest około pół raza jaśniejsza niż Słońce.

Porównanie Słońca z gwiazdami Alfa Centauri A i B oraz Proxima Centauri. Wikimedia Commons

Alfa Centauri A ma również inną nazwę - Rigil Kentaurus, na którą Międzynarodowa Unia Astronomiczna formalnie zgodziła się w 2016 r. Gwiazda jest trzecią najjaśniejszą na nocnym niebie. Pod tym względem przebijają ją tylko Syriusz oraz Kanopus.

Druga z gwiazd tworzących układ podwójny to Alfa Centauri B, która od 2018 r. ma również formalną nazwę Toliman. Ten obiekt ma około 0,9 masy Słońca i świeci mniej więcej dwa razy słabiej. Jej typ widmowy to K0-1 V.

Gwiazdy Alfa Cerauri A i B uchwycone przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. ESA/Hubble & NASA materiał zewnętrzny

Obie gwiazdy z układu Alfa Centauri znajdują się bardzo blisko siebie. Średnio dzieli je 23,7 jednostki astronomicznej (jedna określa odległość Ziemi od Słońca i jest to niecałe 150 mln km). To mniej więcej tyle, co odległość Słońca od Urana. Orbita jest zmienna i zmniejsza się do 11,2 jednostki astronomicznej (podobnie co Saturn i Słońce) oraz wydłuża do 35,6 jednostki astronomicznej (Słońce i Pluton). Oba ciała niebieskie potrzebują na jeden obieg 79,9 roku ziemskiego.

Warto dodać, że na niebie obie gwiazdy zazwyczaj mają postać jednego świecącego punktu. Wynika to z faktu bliskiej odległości. Jednak w trakcie największej separacji można je dostrzec osobno. Do tego jednak potrzebny jest choćby prosty teleskop lub mocna lornetka. Pamiętajmy jednak, że Alfa Centauri znajduje się w gwiazdozbiorze Centaura na południowej półkuli nieba, a więc z terenów Polski jej nie zobaczymy.

Czerwony karzeł Proxima Centauri gwiazdą najbliższą Słońcu

Alfa Centauri A i B mają towarzysza. Jest nim czerwony karzeł Proxima Centauri, który jest znacznie mniejszy, a ponadto jest związany grawitacyjnie z pozostałą dwójką. Okrąża je w odległości około 13 tys. jednostek astronomicznych, czyli nieco ponad 0,2 roku świetlnego.

To sprawia, że Proxima Centauri staje się najbliższą gwiazdą Układu Słonecznego. Odległość wynosi 4,24 roku świetlnego, czyli około 40 bln kilometrów. To mniej więcej 270 tys. razy dalej w porównaniu do dystansu Ziemi od Słońca. Mimo to jest niedostrzegalna gołym okiem, bo świeci zbyt słabo. Obiekt został odkryty w 1915 r. przez szkockiego astronoma Roberta Innesa. Okres orbitalny wobec Alfa Centauri wynosi 550 tys. lat.

Czerwony karzeł Proxima Centauri uchwycony przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. ESA/Hubble & NASA materiał zewnętrzny

Średnica Proximy Centauri jest około siedmiu razy mniejsza od Słońca i około 1,5 razy większa od Jowisza. Natomiast masa to 1/8 masy naszej gwiazdy. Warto dodać, że rozmiar ciała niebieskiego może okresowo znacząco się zwiększać, co jest efektem aktywności magnetycznej.

Proxima Centauri jest czerwonym karłem, a jego typ to M5,5. To oznacza, że masa jest niewielka, nawet jak na tego typu gwiazdę. Emitowana energia jest mała, bo stanowi zaledwie 0,17 proc. tego, czym może "pochwalić się" Słońce. Ponadto większą część emisji (ponad 85 proc.) jest w podczerwieni.

Gwiazda, choć niewielka, tak jest bardzo niespokojna i generuje wielkie rozbłyski. Niektóre z nich są wielkości samego czerwonego karła, a temperatura może sięgać 27 mln K. To na tyle dużo, że powinno dochodzić do emisji promieniowania rentgenowskiego.

Planety w pobliżu gwiazd Alfa Centauri i Proxima Centauri

Dotychczas odkryto i potwierdzono ponad 6,2 tys. egzoplanet, czyli światów pozasłonecznych. Czy któreś z nich znajdują się w naszym kosmicznym sąsiedztwie? Do tej pory nie udało się jednoznacznie potwierdzić planet orbitujących w pobliżu Alfa Centauri A oraz B. W 2025 r. astronomowie wykorzystali Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, co pozwoliło na znalezienie poszlak wskazujących na istnienie gazowego olbrzyma o masie zbliżonej do Saturna w pobliżu pierwszej z gwiazd.

Pamiętajmy, że Alfa Centauri A i B tworzą dosyć zwarty układ podwójny, a tego typu środowisko raczej nie sprzyja formowaniu się planet. Nawet jeśli te istnieją, to ich wykrycie jest bardzo trudne. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku czerwonego karła.

Wizualizacja egzoplanety Proxima b. ESO/M. Kornmesser materiał zewnętrzny

Proxima Centauri ma już dwie potwierdzone egzoplanety. Pierwsza z nich z dopiskiem "b" w nazwie ma wielkość zbliżoną do Ziemi i znajduje się w ekosferze gwiazdy. To oznacza, że mogą tam istnieć warunki sprzyjające występowaniu wody w stanie ciekłym. Mimo to życia tam raczej nie ma, bo planeta już dawno mogła zostać spustoszona poprzez aktywność czerwonego karła.

Kolejną planetą jest Proxima d, która jest bardzo blisko czerwonego karła. Jedno okrążenie gwiazdy trwa zaledwie 5 dni. Jest jeszcze hipotetyczna Proxima c, która miałaby być minineptunem mającym się znajdować w odległości około 1,5 jednostki astronomicznej. Tego świata jednak nie potwierdzono.





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