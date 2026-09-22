Nowe odkrycie w Amazonii. Nieznany dotąd gatunek

Amazonia, nazywana zielonymi płucami Ziemi, zajmuje powierzchnię około 7 mln km², rozciągając się na obszarze kilku państw w dorzeczu Amazonki. To największy i najbardziej różnorodny gatunkowo las deszczowy na naszej planecie. Skrywa on w dodatku jedne z najbardziej niedostępnych regionów na Ziemi, z których wiele wciąż pozostaje niemal niezbadanych.

Żyją tam tysiące różnych gatunków roślin i zwierząt. Części z nich nadal nie znamy. Co jakiś czas podczas badań prowadzonych w amazońskich lasach dochodzi jednak do nowych odkryć. Teraz międzynarodowy zespół naukowców, prowadzący badania w zachodnich lasach Amazonii, poinformował o identyfikacji wcześniej nieznanego gatunku płaza.

Adenomera varcena była "ukryta na widoku"

Naukowcy zidentyfikowali nowy gatunek żaby, który nazwali Adenomera varcena. Odkrycia dokonano podczas ekspedycji przeprowadzonych w zachodniej Amazonii, która uznawana jest za jeden z najbardziej odizolowanych, a przez to najlepiej zachowanych i najbardziej bioróżnorodnych obszarów całej puszczy. Żabę zidentyfikowano konkretnie w regionie górnej części rzeki Juruá, niedaleko Cruzeiro do Sul w najbardziej wysuniętym na zachód fragmencie Brazylii.

Człon "varcena" w nazwie odnosi się do znajdujących się tam amazońskich terenów zalewowych - wykorzystanie tego typu siedliska jest nowym odkryciem dla rodzaju Adenomera, który zazwyczaj zamieszkuje lasy suche. Przypadek ten jest niezwykle ciekawy także ze względu na fakt, że długo pozostawał przeoczony z powodu podobieństwa do innych przedstawicieli z rodzaju Adenomera. Dopiero drobne różnice i szczegółowe badania pozwoliły jednoznacznie ustalić, że badacze mają do czynienia z nowym gatunkiem.

Naukowcy odkryli nowy gatunek żaby w zalewowych lasach zachodniej Amazonii. CBioClima materiał zewnętrzny

- To odkrycie znacząco poszerza naszą wiedzę na temat amazońskiej bioróżnorodności i różnorodności ukrytej, czyli przypadków, w których dwa lub więcej zwierząt wygląda identycznie, ale w rzeczywistości należą do różnych gatunków. Aby odróżnić ten gatunek, naukowcy przeanalizowali takie szczegóły, jak odgłosy żaby i jej DNA - podali w komunikacie, otwiera się w nowym oknie badacze z Centrum Badań nad Dynamiką Różnorodności Biologicznej i Zmianą Klimatu.

Amazonia to raj dla roślin i zwierząt. Ilu gatunków jeszcze nie znamy?

Naukowcy do wyodrębnienia nowego gatunku wykorzystali szereg danych. Przeprowadzili analizy DNA, porównali nagrania głosów wydawanych przez żaby, zbadali kształt ciała zwierzęcia, a także przeanalizowali dane siedliskowe i porównali je z okazami już opracowanymi w zbiorach naukowych.

Jak wykazali badacze, Adenomera varcena różni się od podobnych okazów brakiem ciemnej plamki na spodniej stronie przedramienia. Dodatkowo, jej odgłos godowy jest wyjątkowy - składa się z krótkiego dźwięku o wolnym rytmie i specyficznych cechach akustycznych. Ostateczne różnice potwierdziły badania DNA.

Specyficzne wymagania nowego gatunku nie są jeszcze znane - a są to cenne dane, ponieważ mimo częstych odkryć nowych płazów nauka ściga się z czasem, aby precyzyjnie skatalogować brazylijską biotę w obliczu degradacji środowiska. Szczegółowe opisywanie nowych gatunków służy jako narzędzie wspomagające ich ochronę.

- Odkrycie nowego gatunku żaby uwydatnia, jak wiele aspektów bioróżnorodności Amazonii pozostaje nieznanych, szczególnie w odniesieniu do gatunków o podobnej morfologii (różnorodność ukryta). Badanie ujawnia również, że wiele linii rozwojowych Adenomera nie zostało jeszcze formalnie opisanych, co podkreśla potrzebę dalszych badań w celu lepszego zrozumienia zróżnicowania tej grupy płazów w Amazonii - wyjaśniono w komunikacie.

Wyniki, otwiera się w nowym oknie badań nad nieznanym dotąd gatunkiem żaby opublikowano w czasopiśmie "Ichthyology & Herpetology".



