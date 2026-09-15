Amerykanie mają patent na metale ziem rzadkich. Wezmą je z recyklingu

Amerykanie szukają metali ziem rzadkich

US Strategic Metals chce zbudować zakład na terenie kopalni Madison Mine w Fredericktown, którą przejęła w 2018 roku, aby przekształcić ją z zakładu Superfund produkującego miedź i złoto w centrum przetwarzania wielometalicznego. Firma twierdzi, że wykorzystuje dobrze znane metody w połączeniu z własną, nowatorską technologią do przetwarzania złożonych siarczków polimetali.

Ionic USA i US Strategic Metals zawarły niewiążącą umowę o utworzeniu spółki joint venture (JV) będącej w równych częściach własnością obu stron w celu rozwoju zintegrowanego kampusu do produkcji minerałów i metali krytycznych o powierzchni około 730 hektarów. Proponowane JV ma na celu budowę jednego lub więcej zakładów recyklingu magnesów i innych pierwiastków ziem rzadkich.

Na mocy niewiążącej umowy, Ionic Technologies, spółka zależna Ionic Rare Earth wniesie niewyłączną licencję na swoją technologię recyklingu magnesów i złomu magnetycznego oraz innych ciężkich związków zawierających pierwiastki ziem rzadkich. Procesy Ionic Technologies umożliwiają separację i odzysk pierwiastków ziem rzadkich z koncentratów rud wydobywczych i odzyskanych magnesów trwałych. Firmy twierdzą, że pracują nad ostatecznymi umowami, które mają zostać zawarte do końca 2026 roku.

Recykling ma umocnić pozycję USA

Proponowane joint venture zostanie sfinansowane kwotą 100 milionów dolarów na budowę pierwszych zakładów. Zakłada się, że wszelki dodatkowy wymagany kapitał zostanie sfinansowany przez samo joint venture. Zgodnie z umową, początkowy wkład kapitałowy w wysokości 5 milionów dolarów zostanie przeznaczony na ukończenie wstępnego projektu inżynieryjnego dla zakładu oraz przyspieszenie recyklingu magnesów na skalę demonstracyjną.

Celem umowy jest stworzenie zabezpieczonego łańcucha dostaw między Stanami Zjednoczonymi a Australią dla kluczowych minerałów i pierwiastków ziem rzadkich, niezbędnych do obronności, zaawansowanej produkcji i odnawialnych źródeł energii.

- Stany Zjednoczone to największa gospodarka świata, dysponująca niezrównaną siłą finansową i wiedzą przemysłową, które napędzają rozwój tej kluczowej technologii. Z przyjemnością aktualizujemy nasze wcześniej ogłoszone memorandum o porozumieniu z USSM, którego celem jest budowa naszego pierwszego zakładu w USA w Missouri, co pozwoli nam zbudować bezpieczny łańcuch dostaw pierwiastków ziem rzadkich - mówi Brett Lynch, prezes wykonawczy Ionic Rare Earths.