Taraia Object. Ekspedycja zbada anomalię na Pacyfiku

Naukowcy przyglądają się tajemniczej anomalii Taraia Object, zidentyfikowanej na odległym atolu na Oceanie Spokojnym. Leżący w grupie wysp Feniks atol Nikumaroro, jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi, należy do Kiribati.

Analizy sugerują, że to właśnie tam może znajdować się samolot zaginionej przed laty pilotki, Amelii Earhart. Jej zniknięcie podczas próby okrążenia świata niemal 90 lat temu do dziś budzi emocje i generuje liczne teorie.

Teraz wyruszyła ekspedycja naukowa, która ma zbadać podejrzenia dotyczące możliwych szczątków samolotu Earhart w rejonie Nikumaroro. Statek z grupą badawczą na pokładzie zbliża się już do celu - opublikowano aktualizację.

Czy anomalia wykryta w rejonie atolu Nikumaroro to wrak samolotu Amelii Earhart? Pakiet prasowy Fundacji Badawczej Purdue materiał zewnętrzny

Zaginięcie Amelii Earhart. Wielka zagadka doczeka się rozwiązania?

Amelia Earhart, amerykańska pilotka, w 1932 r. jako pierwsza kobieta na świecie samotnie przeleciała nad Oceanem Atlantyckim, ugruntowując swoją pozycję na kartach historii lotnictwa.

Kilka lat później, w 1937 r., podjęła się próby okrążenia Ziemi wzdłuż linii równika. Amelia Earhart i jej nawigator Fred Noonan wyruszyli w podróż na pokładzie samolotu Lockheed Electra 10E, który został nabyty dzięki funduszowi badawczemu Uniwersytetu Purdue. Pierwsza próba przelotu zakończyła się uszkodzeniem podwozia, jednak to nie zraziło pilotki. Po koniecznych naprawach i zmianach podjęła kolejną próbę.

W trakcie lotu w kierunku wyspy Howland, położonej w połowie drogi między Hawajami a Australią, doszło do katastrofy. Zaginięcie Earhart i Noonana do dziś pozostaje jedną z największych zagadek lotnictwa, a przez lata pojawiały się kolejne teorie i tropy, otwiera się w nowym oknie, które miałyby prowadzić do odnalezienia wraku samolotu. Niektóre zbadano i odrzucono, innych nie udało się potwierdzić, inne wciąż są analizowane - tak jak wspomniana anomalia, którą zidentyfikowano na odległym atolu Kiribati.

Nikumaroro uchodzi za jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi. NASA EO/ Joshua Stevens. Landsat data from the U.S. Geological Survey. Instrument(s): Landsat 8 - OLI - https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=91889, Public Domain Wikimedia Commons

Po odtajnieniu amerykańskich archiwów i analizie danych radiowych, oceanograficznych oraz archeologicznych naukowcy skłaniają się ku wyjaśnieniu, że załoga zgubiła się z powodu błędów nawigacyjnych, problemów komunikacyjnych i pogody, a następnie awaryjnie lądowała w rejonie właśnie tego miejsca - bezludnej wyspy koralowej Nikumaroro.

Ekspedycja, w której uczestniczy ten sam uniwersytet, który wspierał wyprawę Earhart dookoła świata, zbliża się właśnie do atolu, by sprawdzić, czy kryje się tam odpowiedź na zagadkę sprzed niemal 90 lat.

Ekspedycja na Nikumaroro. Szukają wraku samolotu Lockheed Electra 10E

Po zaginięciu szybko pojawiły się przesłanki, że samolot z Earhart i Noonanem na pokładzie mógł rozbić się w rejonie Nikumaroro. Kilka lat później na wysepce natrafiono na elementy odzienia, pudełko, które mogło służyć do przechowywania sekstansu oraz ludzkie szczątki. Nigdy jednak nie udało się jednoznacznie potwierdzić ich powiązań z zaginięciem z 1937 r.

Rejon pozostał jednak pod obserwacją, a uwagę badaczy wzmogła identyfikacja wspomnianej Taraia Object, czyli anomalii odsłoniętej przez cyklon na północy atolu. Pierwszy raz zauważono ją na zdjęciach satelitarnych w 2020 r. - analizy wykazały, że jest ona widoczna także na fotografiach lotniczych wykonanych w 1938 r. Swoim rozmiarem i sposobem odbicia światła przypomina on kadłub samolotu. Padły pytania - czy to może być wrak Lockheeda Electra 10E?

Wyprawa badawcza sprawdzi teraz, czy ta anomalia rzeczywiście może mieć związek z zaginięciem Amelii Earhart w 1937 r.

W przedsięwzięciu uczestniczą amerykański Instytut Dziedzictwa Archeologicznego (ALI), Fundacja Badawcza Purdue oraz Uniwersytet Purdue. W najnowszej aktualizacji, otwiera się w nowym oknie ogłoszono, że statek Marin Mainiku przewożący zespół badawczy osiągnął mniej więcej połowę trasy i ma dotrzeć do Nikumaroro około 12 października 2026 r.

Rozwiń

Po dotarciu na wyspę zespół:

wykona rekonesans dronem,

rozmieści specjalistyczny sprzęt w rejonie,

użyje teledetekcji do zdalnego badania anomalii,

a następnie odsłoni obiekt przy pomocy pogłębiarki.

- Rozpoczniemy prace teledetekcyjne z użyciem magnetometrów i sonaru, aby lepiej zorientować się, co się tam znajduje, zanim faktycznie to odkryjemy. Po zakończeniu prac, dokonamy tego za pomocą pogłębiarki hydraulicznej - powiedział lider wyprawy Rick Pettigrew, dyrektor wykonawczy ALI.

Czy ten trop pozwoli ostatecznie wyjaśnić, co stało się z Amelią Earhart i zakończyć trwające od dekad spekulacje na temat jej zaginięcia? Być może dzięki nowoczesnym technologiom i badaniom prowadzonym przez ekspedycję po blisko 90 latach uda się wreszcie rozwikłać jedną z największych zagadek w historii lotnictwa.



