Nowe odkrycie archeologiczne w Indiach. Rekordowa włócznia

Historia Indii to dzieje jednego z najstarszych znanych obszarów cywilizacyjnych świata, obok Mezopotamii, Egiptu i Chin. Od cywilizacji doliny Indusu, przez rozwój kultury wedyjskiej, po znaczące dynastie Maurjów i Guptów i kolejne lata wielkich przemian na subkontynencie indyjskim, dzieje tego rejonu świata nieustannie przyciągają badaczy, którzy analizują dawne teksty i badają wiekowe budowle.

Teraz archeolodzy pracujący na stanowisku Thirumalapuram w stanie Tamilnadu w Indiach dokonali nowego, wyjątkowego odkrycia. Znalezisko to uznano za najdłuższą znaną włócznię żelazną z epoki żelaza, jaką kiedykolwiek odkryto w tym kraju. Znaczenie przedmiotu pozostaje przedmiotem debaty - prawdopodobne teorie wskazują m.in. na symbol władzy lub broń ceremonialną.

Najdłuższa kiedykolwiek odkryta w Indiach włócznia z epoki żelaza

Thirumalapuram obejmuje duże stanowisko archeologiczne z epoki żelaza o powierzchni ok. 15 hektarów, które wyróżnia się unikalnymi komorami grobowymi z urnami pogrzebowymi. Jest to jedno z najstarszych stanowisk z epoki żelaza w południowych Indiach, datowane na ok. 3345-2513 p.n.e.

Włócznię o rekordowej długości ok. 2,5 m znaleziono właśnie w jednej z takich jam grobowych. Była tam umieszczona wraz z drugą, krótszą włócznią (ok. 2 m). Ułożono je w formie litery "X". W urnie znajdowały się natomiast złote przedmioty. Archeolodzy zwrócili uwagę, że zawartość tej komory grobowej może wskazywać zarówno na pochówek wojownika, jak i ważnej osoby - jako symbol władzy lub element ceremonialny.

- Włócznia mogła zostać wykonana, aby pokazać status społeczny i pozycję osoby pochowanej w tym miejscu - powiedział "Times of India" Rabindra Kumar Mohanty, były profesor protohistorii i starożytnej historii Indii z Wydziału Archeologii w Deccan College.

Odkrycie w Thirumalapuram. Ważne stanowisko archeologiczne

Stanowisko Thirumalapuram jest porównywane do innych ważnych stanowisk megalitycznych w tej części Azji Południowej, takich jak Adichanallur i Sivagalai. Podczas wcześniejszych wykopalisk w Thirumalapuram odkryto ponad 78 artefaktów, w tym złote pierścienie i żelazną broń, a także ceramikę z podpisami. Nowe datowanie stanowiska wzmacnia dowody na bardzo wczesny rozwój zaawansowanej cywilizacji w dorzeczu rzeki Tamirabarani i jej wkład w ewolucję technologii produkcji żelaza.

Archeolodzy zaapelowali już do władz o przeprowadzenie dalszych badań w tym rejonie. Licząca ok. 5300 lat włócznia podkreśla bowiem ważny aspekt przetwórstwa żelaza na tych terenach. Żelazo jest tu też o wiele lepiej zachowane niż w innych częściach kraju, podkreślają badacze.

Na Nizinie Gangesu sprawa wygląda inaczej - tam gleba jest wilgotna, co wpływa na szybką degradację przedmiotów z żelaza - do tego stopnia, że często naukowcy mogą jedynie podejrzewać, iż na badanym stanowisku znajdowały się przedmioty z tego materiału. Rozszerzenie badań w Thirumalapuram oraz na innych stanowiskach stanu Tamilnadu może z czasem przynieść przełomowe ustalenia.

