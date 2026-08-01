Odkrycie w Meksyku. Zapomniany Świat Zoque

Archeolodzy z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) odnaleźli podziemne miejsce kultu. Odkrycia dokonano w rejonie słynnego łuku skalnego El Arco del Tiempo w gminie Cintalapa w stanie Chiapas w Meksyku.

Region Chiapas znany jest z ukrytych w dżungli i pod ziemią obiektów kultu, takich Grobowiec Czerwonej Królowej w tzw. Świątyni XIII w ruinach Palenque. Nowe stanowisko, które znajduje się w trudno dostępnej jaskini, stanowi kolejne świadectwo długiej i bogatej historii tych terenów.

Zidentyfikowana niedawno jaskinia o długości ponad 100 m została nazwana Mundo Zoque, co oznacza "Świat Zoque" - stanowisko przypisano bowiem temu ludowi. Wewnątrz jaskini badacze zidentyfikowali 179 przedmiotów rytualnych, które Zoque mieli pozostawić tam ok. około 600-900 r. n.e.

Wrota do podziemnego świata i miejsce kontaktu z bóstwami

Ze względu na bardzo trudny dostęp, wymagający zejścia na linie na głębokość ponad 10 m i przejścia przez zalany korytarz, jaskinia pozostawała w nienaruszonym stanie przez stulecia. Dopiero w tym roku trafił na nią lokalny przewodnik, Jairo Díaz Barreiro. Po zgłoszeniu odkrycia rozpoczęto szeroko zakrojone badania archeologiczne. Teraz INAH opublikował ich wyniki.

Zoque to rdzenna ludność Meksyku. W okresie przedhiszpańskim zamieszkiwali cały Chiapas, przesmyk Tehuantepec i część stanu Tabasco. W ich wierzeniach jaskinie odgrywały szczególną rolę, bo uznawane były za wejścia do świata podziemnego i miejsca kontaktu z bóstwami. Stanowisko Mundo Zoque jest szczególnie cenne, ponieważ znalezione tam przedmioty dobrze dokumentują duchową stronę kultury Zoque, dając rzadki wgląd w ich wierzenia i ceremonie prowadzone około 1100-1400 lat temu. Znalezisko zostało uznane za jedno z najważniejszych, jakich dokonano w ostatnich dziesięcioleciach w tym regionie.

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Wewnątrz jaskini badacze znaleźli kilkanaście depozytów ceremonialnych zawierających 179 przedmiotów, w tym kadzielnice, urny i misy używane podczas rytuałów. Wiele naczyń zostało ozdobionych wizerunkami jaguarów, sów i węży. Zwierzęta te były symbolami świata podziemnego i sił nadprzyrodzonych w kosmologii Zoque.

- Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów tego odkrycia jest to, że kadzielnice, ozdobione wizerunkami cierni ceiba - drzewa świętego dla tych grup - zdają się wyznaczać ceremonialną trasę wewnątrz jaskini. W ten sposób, po przejściu przez wąskie przejścia, przestrzeń otwiera się na przestronne komnaty ze stalaktytami i stalagmitami, tworząc naturalną scenerię symbolicznie związaną ze światem podziemnym - podaje INAH.

Miejsce kultu pełne darów pozostawionych ponad 1000 lat temu

Według archeologa Josuhé Lozada Toledo z INAH układ depozytów i kontekst jaskini wskazują, że służyła ona wyłącznie celom ceremonialnym. Badacz wskazuje, że odkrycia sugerują w szczególności rytuały mające na celu przywołanie deszczu i zapewnienie urodzaju w rolnictwie.

Eksperci z INAH informują w komunikacie, że prace badawcze w Mundo Zoque będą prowadzone dalej poprzez nowe eksploracje, dokumentację za pomocą fotogrametrii 3D oraz specjalistyczne analizy, które umożliwią lepsze poznanie chronologii i kulturowego znaczenia tego stanowiska archeologicznego.



