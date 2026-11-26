Przełom w badaniach Stonehenge. Naukowcy wykluczyli Walię jako źródło Kamienia Ołtarzowego

Przez ponad wiek archeolodzy uważali, że charakterystyczna, prawie pięciometrowa płyta z piaskowca, która stanowi serce Stonehenge, pochodzi z Walii. Zaawansowane metody analityczne obaliły tę długoletnią teorię i pokazały, że źródłem Kamienia Ołtarzowego jest północno-wschodnia Szkocja.

Masywna płyta leży w sercu prehistorycznego pomnika na równinie Salisbury w południowej Anglii. Nowe śledztwo dotyczące jej pochodzenia bardziej je doprecyzowało, chociaż dokładne miejsce wciąż pozostaje nieznane.

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Naukowcy przeanalizowali wcześniejsze badania, przechowywane w zbiorach muzealnych oraz przeprowadzili nowe obserwacje zabytku. Zespół zbadał fizyczną strukturę piaskowca, zawartość minerałów, skład chemiczny i sygnatury izotopowe, aby porównać odkryty odcisk geologiczny z formacjami skalnymi w całej Wielkiej Brytanii.

Szczególną uwagę skupiono na basenie orkadzkim (ang. Orcadian Basin) w północno-wschodniej Szkocji. Naukowcy uznali wcześniej, że to jest bardzo obiecujący kandydat. Dotychczas jednak nie odnaleziono żadnych dowodów na podobieństwa skał.

- To najbardziej kompleksowe badania geologiczne Kamienia Ołtarzowego, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Łącząc szeroką gamę technik analitycznych, uzyskaliśmy najdokładniejszy jak dotąd obraz składu kamienia i przetestowaliśmy najważniejsze teorie dotyczące jego pochodzenia - powiedział emerytowany profesor Duncan Pirrie z Uniwersytetu Południowej Walii, który kierował zespołem.

Dodał, że żadna z badanych lokalizacji nie posiadała takich samych cech jak Kamień Ołtarzowy - a zatem poszukiwania jeszcze się nie zakończyły. Teraz jednak naukowcy są o wiele lepiej przygotowani i mogą skupić się na obszarach, które najprawdopodobniej przyniosą odpowiedź.

Wyjaśnienie pochodzenia kamienia ma znaczenie, ponieważ ujawnia zaawansowane możliwości ludzi, którzy zbudowali Stonehenge między 3000 a 1600 r. p.n.e. Monumenty przebyły drogę około 225 kilometrów z Walii. Kamień z północno-wschodniej Szkocji musiałby pokonać drogę znacznie dłuższą - co najmniej 740 kilometrów. Prawdopodobnie zostałby przetransportowany drogą morską.

- To najnowsze badanie znacząco udoskonala poszukiwania, identyfikując specyficzne cechy geologiczne, których powinniśmy szukać, co pozwala na skuteczniejsze ukierunkowanie przyszłych badań. Z każdym nowym dowodem zbliżamy się do rozwiązania jednej z najtrwalszych tajemnic Stonehenge - podsumował prof. Richard Bevins z Uniwersytetu w Aberystwyth.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of the Geological Society, otwiera się w nowym oknie.



