Mezopotamia odkrywa swoje sekrety

Archeolodzy pracujący w starożytnym mieście Larsa w południowym Iraku, znanym współcześnie jako Tell Senkereh, odkryli pozostałości mostu zbudowanego nad głównym kanałem wodnym około 3800 lat temu. Konstrukcja znajduje się w mieście, które w okresie starobabilońskim było kluczowym ośrodkiem politycznym i gospodarczym. Wykopaliska wciąż trwają, a naukowcy spodziewają się odkryć kolejne szczegóły dotyczące systemów transportu i gospodarki wodnej starożytnej Mezopotamii.

Wyniki prac opublikowano 10 listopada 2026 roku przez Iracką Państwową Radę ds. Starożytności i Dziedzictwa. Francuscy i iraccy archeolodzy wciąż badają most położony na Wielkim Kanale we wschodniej części miasta.

Odnaleziono most króla Sin-iddinama w starożytnej Larsie

Sin-iddinam rządził Larsą w latach 1849-1843 p.n.e. Priorytetowo traktował budowę świątyń, murów i kanałów wodnych. Jedna z zachowanych inskrypcji królewskich opisuje naprawę kanału połączonego z Tygrysem, co dowodzi, że Sin-iddinam uważał zarządzanie wodą za jedno z głównych osiągnięć swojego panowania.

Wielki Kanał przebiegał przez centrum Larsy i miał około 22 metrów szerokości. Most nad nim służył jako ważne połączenie transportowe między dwoma brzegami.

Po raz pierwszy most zidentyfikowano podczas badań w 2019 roku i od tamtej pory zespół regularnie bada starożytne kanały wodne miasta. Jednym z najważniejszych znalezisk jest cegła z inskrypcją imienia króla. Pomogło to w datowaniu co najmniej jednej fazy budowy lub renowacji mostu.

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Kluczowe elementy infrastruktury w historycznym mieście Larsa

Na początku drugiego tysiąclecia p.n.e. Larsa była jednym z najważniejszych miast południowej Mezopotamii. Miasto stanowiło ważny ośrodek polityczny, posiadało rozwiniętą sieć połączeń z okolicznymi terenami rolniczymi i innymi osadami. Lokalizacja mostu nad Wielkim Kanałem i jego ceglana architektura pomagają badaczom zrozumieć rozwiązania inżynieryjne opracowane w ówczesnych czasach.

W Larsie znajduje się więcej starożytnych konstrukcji, badanych przez zespoły archeologów. Jedna z większych budowli rozciąga się w pobliżu świątyni Ebabbar, poświęconej bogu słońca. Ten kompleks jest prawdopodobnie świątynią kapłanek boga, chociaż nie potwierdzono jeszcze tej identyfikacji.

Prace nad mostem trwają, a według irackich urzędników, archeolodzy odkryli już połowę konstrukcji. Dalsze badania przyczynią się do dokładniejszego zrozumienia planu architektonicznego mostu i jego poszczególnych faz budowy.



