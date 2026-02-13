Odkrycie w Turcji. Archeolodzy badają starożytny port

Archeolodzy dokonali rzadkiego odkrycia w położonym nad Morzem Czarnym mieście Trabzon w Turcji. Podczas prac renowacyjnych w historycznej dzielnicy, na głębokości od 6 do 8 metrów, odkopali starożytny port i doki. Port miał być połączony z potokiem Kuzgundere. Powstanie budowli datowano wstępnie na okres między I w. p.n.e. a I w. n.e., a każde kolejne odkrycie pokazuje, że miejsce to prosperowało przez kolejne wieki.

Jest to "konstrukcja o grubości około 2 metrów i długości 135 metrów, noszącej ślady z okresu rzymskiego, bizantyjskiego, osmańskiego i republiki", podaje turecki kanał informacyjny Nefes. Port przez wiele lat był adaptowany do celów magazynowych i handlowych, aż ostatecznie zniknął pod współczesną zabudową miejską, by teraz ponownie stać się ważnym punktem na mapie Trabzonu.

Nowe znaleziska na stanowisku w mieście Trabzon

Badania tego miejsca nabrały rozpędu w 2024 r., a archeolodzy wciąż dokonują tam nowych odkryć. "Normalnie nie rozszerzalibyśmy wykopalisk aż tak bardzo, ale zauważyliśmy, że mur ciągnie się w dół", wyjaśniają eksperci. Badacze pracujący na terenie stanowiska przekazali, że dzięki decyzji o kontynuacji badań znaleziono dodatkowe ściany biegnące prostopadle do głównej konstrukcji i wiele artefaktów.

Niedawno znaleziono też dwie struktury, które zdaniem badaczy były bramami, które służyły do transportu towarów między portem a przyległymi magazynami lub targowiskami. Z biegiem czasu przeznaczenie budowli uległo zmianie, więc bramy zostały zamurowane.

Dawny port rzeczny. Badacze mówią o wielkiej rzadkości

Ponadto podczas wykopalisk badacze zidentyfikowano ceramikę pochodzenia bizantyjskiego oraz lampę oliwną krymskiej produkcji. Zdaniem archeologa Vedata Keleşa i eksperta ds. konserwacji Yaşara Selçuka Şenera cechy budowli sprawiają, że "jest ona jednym z zaledwie trzech znanych portów tego typu na świecie", podaje turecki dziennik Hürriyet.

Historyczne porty rzeczne miały fundamentalne znaczenie dla wzrostu cywilizacji, pełniąc funkcje ośrodków handlu, działań militarnych i transportu. Pozwalały na transport materiałów, przemieszczanie armii oraz handel pomiędzy oddalonymi obszarami. Często były "bramami" dla statków morskich lub głównymi punktami przeładunkowymi dla barek rzecznych.

Długa i bogata historia. Nowe odkrycie uzupełnia wiedzę o Trabzonie

Trabzon to miejsce o historii sięgającej kilku tysięcy lat. Już w czasach prehistorycznych zasiedlano te okolice, funkcjonowało tu też górnictwo rud miedzi. W VIII wieku p.n.e. greccy kupcy z Miletu założyli tu kolonię, lokując ją na jednym z kluczowych odcinków Jedwabnego Szlaku, łączącego Azję z Europą i Bliskim Wschodem.

W latach 1204-1461 miasto było stolicą Cesarstwa Trapezuntu - ważnego ogniwa w sieci handlowej między Wschodem a Zachodem - aż do podboju przez Mehmeda II Zdobywcę. Obecnie Trabzon, liczący ponad 240 tysięcy mieszkańców, pozostaje miejscem, w którym warstwy prehistorii, starożytności i średniowiecza i współczesności przenikają się, tworząc fascynującą mozaikę.

Odkrycie portu sprzed ok. 2 tys. lat podkreśla, że w rzeczywistości historia handlowa Trabzonu sięga czasów przed naszą erą. Odkopane mury portu są obecnie poddawane renowacji.

