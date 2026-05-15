W skrócie W rejonie Gura Bîcului we wschodniej Mołdawii archeolodzy odkryli złożony kompleks grobowy z licznymi darami.

W środku znaleziono m.in. ceramiczną kadzielnicę, którą uznano za rzadki i cenny zabytek archeologiczny.

Liczące ponad 2 tys. lat znalezisko zostało przypisane kulturze scytyjskiej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Odkrycie w Mołdawii. Ma ponad 2 tys. lat

Badania archeologiczne prowadzone są w rejonie Gura Bîcului we wschodniej Mołdawii. Odkryty obiekt to kompleks grobowy liczący ponad 2 tys. lat. Odkryte założenie składa się z komory pogrzebowej, szybu oraz korytarza prowadzącego do wnętrza (tzw. dromosu).

W środku odnaleziono stos darów - są to liczne przedmioty towarzyszące zmarłemu, m.in. naczynia ceramiczne, groty strzał, paciorki, nóż w pochwie oraz obrobiony kamień. Ten płaski kamień zdaniem badaczy mógł pełnić funkcję niewielkiego ołtarza.

Scytyjski kompleks grobowy. W środku znaleziono dary

Obiekt ten odkryty został na nekropolii przypisywanej kulturze scytyjskiej. Scytowie to wędrowne ludy irańskie wywodzące się z terenów rozciągających się od Ałtaju po dolną część Wołgi. Uznaje się, że z pierwotnych terenów wyparły ich naciski innych ludów koczowniczych.

Scytowie byli znani z wojowniczości, specjalizowali się w łucznictwie. Dzięki swoim zdolnościom byli zatrudniani jako najemnicy, wspierali ateńską falangę podczas walk, a w samym mieście wykorzystywano ich do pilnowania porządku.

Ślady obecności ludności scytyjskiego kręgu kulturowego znaleziono w wielu miejscach nad Morzem Czarnym, a także dalej, również w Polsce. Odkrycie w Mołdawii stanowi kolejny dowód obecności Scytów w Europie.

Najcenniejsze znalezisko. Rzadka ceramiczna kadzielnica

Jednym z najcenniejszych odkryć na terenie badanego scytyjskiego kompleksu grobowego w Mołdawii jest ceramiczna kadzielnica. To wyrób kojarzony ze zwyczajami pogrzebowymi Scytów, spotykany w nekropoliach z III-II wieku p.n.e.

Naukowcy podkreślają, że to rzadki zabytek w skali kraju.

- Ta kadzielnica jest wyjątkowym naczyniem dla dziedzictwa archeologicznego Mołdawii i będzie cennym eksponatem dla Narodowego Muzeum Historycznego - poinformowali przedstawiciele Narodowej Agencji Archeologicznej Mołdawii.

Badania są kontynuowane. Archeolodzy liczą na dalsze odkrycia

Badania wciąż trwają, stanowisko nie zostało jeszcze w pełni odsłonięte. Archeolodzy liczą, że wraz z postępem prac uda się odnaleźć kolejne artefakty i lepiej zrozumieć strukturę nekropolii.

Dotychczasowe znaleziska zostaną poddane analizie laboratoryjnej, aby uzyskać więcej informacji na temat ich produkcji, pochodzenia i przeznaczenia.

Odkrycie potwierdza dużą wartość naukową nekropolii w Gura Bîcului i uzupełnia dotychczasowe dane o Scytach zamieszkujących niegdyś rejon dolnego Dniestru. Prace badawcze mają być kontynuowane przez kolejne tygodnie maja.

"Wydarzenia": Skarby z epoki żelaza. Niezwykłe odkrycie w Trójmieście Polsat News