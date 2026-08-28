Archeolodzy odkryli ponad 2600 monet. To największy taki skarb

Archeolodzy prowadzili badania ratunkowe. Znaleźli skarb

Wykopaliska ratunkowe to pilne działania, które zazwyczaj są prowadzone w miejscach bezpośrednio narażonych na zniszczenie.

Choć ich głównym celem jest zabezpieczenie zagrożonych zabytków, czasem przynoszą odkrycia, które wcześniej umykały oczom badaczy.

Taka sytuacja miała teraz miejsce w rosyjskiej Kołomnie, gdzie archeolodzy natrafili na prawdziwy skarb - rekordowy zbiór monet z XV wieku.

Wielkie odkrycie w Rosji. Największy taki zbiór monet

Podczas wykopalisk ratunkowych prowadzonych w historycznym centrum miasta Kołomna (obwód moskiewski) przez ekspedycję Instytutu Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk odnaleziony został skarb.

Badacze zidentyfikowali ceramiczne naczynie, w którym znajdował się zbiór monet. Według archeologów jest to największy skarb srebrnych dieng (1/200 grzywny srebra i 1/200 moskiewskiego rubla obrachunkowego) wybitych głównie w latach 20. XV wieku.

- W sumie naczynie zawierało ponad 2600 srebrnych monet, co czyni skarb ich największym kompletnym zbiorem z pierwszej połowy XV wieku, jaki jest dostępny dla badaczy - informuje w komunikacie Rosyjska Akademia Nauk.

Większość monet datowano na okres panowania wielkich książąt moskiewskich Wasyla I Dymitrowicza (1389-1425) i Wasyla II Ślepego (1425-1462).

- Odzwierciedla to prawdopodobnie lokalne cechy obiegu pieniężnego, wynikające z faktu, że Kołomna w XIV-XV wieku, będąc drugim po Moskwie co do znaczenia miastem księstwa, stanowiła posiadłość domenalną wielkiego księcia - informują badacze.

Szczególnie cenne są monety bite w samej Kołomnie, rozpoznawalne po motywie lecącego ptaka, bite w ostatnich latach panowania Wasyla I Dymitrowicza. Wśród monet zidentyfikowano bardzo rzadkie okazy, nieobecne nawet w największych kolekcjach muzeów w kraju.

- Wstępne badanie składu skarbu ujawniło nowe, nieznane wcześniej odmiany monet Kołomny, których jest obecnie ponad 350 - zaznaczają badacze.

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Ponad 2600 monet z Kołomny. Do kogo należał skarb?

Wartość depozytu wskazuje, że jego właściciel był osobą zamożną, prawdopodobnie urzędnikiem, wysokim sługą księcia lub bogatym kupcem, podają badacze.

Autorzy publikacji na temat odkrycia sugerują, że właściciel skarbu mógł paść ofiarą epidemii, która nawiedziła te tereny w latach 1425-1427.

Odkrycie jest bardzo ważne dla numizmatyki i historii. Skarb daje bowiem unikalny obraz obiegu pieniądza w Kołomnie i Wielkim Księstwie Moskiewskim w pierwszej połowie XV wieku, a także pozwala lepiej odtworzyć technologię lokalnej produkcji menniczej.



