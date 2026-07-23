Archeolodzy odkryli rzymski obóz. Ujawnia prawdziwą skalę oblężenia

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Archeolodzy pracujący na północy Hiszpanii odkryli pozostałości rzymskiego obozu wojskowego sprzed ponad 2000 lat. Znalezisko dowodzi, że skala działań Rzymian w trakcie wojen kantabryjskich mogła być znacznie większa, niż zakładano do tej pory.

Archeolodzy pracują przy kamiennym murze rzymskiego obozu wojskowego odkrytego w Hiszpanii podczas wykopalisk.
Archeolodzy odkryli w Hiszpanii pozostałości rzymskiego obozu z czasów wojny kantabryjskiej.Por Valdavia - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6258385/ Facebook: ImbeacWikimedia Commons

Archeolodzy odkryli kolejny rzymski obóz w Hiszpanii

Archeolodzy prowadzący badania na północy Hiszpanii natrafili na cenne odkrycie. Zidentyfikowali dotąd nieznany rzymski obóz wojskowy. Odkrycia dokonano w trakcie trwających wykopalisk prowadzonych przez Instytut Monte Bernorio ds. Badań nad Antykiem Kantabryjskim i Heroica Archeologia i Dziedzictwo Kulturowe.

Badacze podają, że odnalezienie nowego obozu podniosło liczbę znanych rzymskich stanowisk wojskowych w pobliżu pozostałości ufortyfikowanej osady La Loma do siedmiu, co wskazuje na rozbudowaną, połączoną szlakami wojskowymi sieć.

Archeolodzy wskazują, że odkrycie kolejnego obozu rzymskiego w rejonie stanowi ważny nowy dowód dotyczący rozkładu sił w trakcie wojny kantabryjskiej. Archeolodzy zwracają uwagę, że podczas jednego z kluczowych oblężeń po stronie rzymskiej mogły uczestniczyć liczniejsze siły rzymskie, niż dotąd przypuszczano.

- To odkrycie znacząco poszerza naszą wiedzę na temat oblężenia przez Rzymian - powiedział dyrektor wykopalisk Santiago Domínguez.

Wojny kantabryjskie. Nowe odkrycie ukazuje skalę oblężenia

Wojna kantabryjska to starcie pomiędzy siłami rzymskimi a celtyckimi ludami Kantabrów i Asturów zamieszkującymi Półwysep Iberyjski. Konflikt ten rozegrał się w latach 29-19 p.n.e. i oznaczał końcową fazę rzymskiego podboju tego terytorium.

Główna ofensywa Augusta, która miała na celu spacyfikowanie celtyckich ludów na północy Hiszpanii, miała miejsce w 26-25 r. p.n.e. Na podstawie monet oraz innych śladów znalezionych na terenie nowo odkrytego obozu, badacze wskazali okres między 26 a 24 r. p.n.e., co zbiega się z datą oblężenia.

Według specjalistów po stronie Rzymu w oblężeniu mogło uczestniczyć od 12 000 do 18 000 żołnierzy, co wskazuje, że była to jedna z największych operacji wojskowych przeprowadzonych podczas rzymskiego podboju północnej Hiszpanii.

Ekspansja Rzymu. Tak rozwijała się potęga starożytności

Do 2024 roku znane były jedynie trzy stanowiska w rejonie osady La Loma: obóz centralny oraz dwa mniejsze obozy. W ostatnich dwóch latach wykopalisk archeolodzy odkryli trzy dodatkowe obozy, szlaki je łączące, a teraz doszła do tego nowa lokalizacja. Badacze wskazują, że świadczy to o przemyślanym otoczeniu osady ludów kantabryjskich. W dodatku pierwotna sieć oblężnicza mogła być jeszcze większa. Możliwe, że to kwestia czasu, aż odsłonięte zostaną kolejne stanowiska w pobliżu La Loma.

Ostatnie odkrycia archeologiczne wciąż korygują wiedzę naukowców na temat jednej z kluczowych operacji wojskowych w czasach rzymskiej ekspansji w północnej Hiszpanii. Jak zaznaczają badacze, znaleziska podkreślają skalę operacji oraz sprawność organizacyjną armii rzymskiej zaangażowanej w zdławienie oporu ostatnich niezależnych społeczności Półwyspu Iberyjskiego.

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