Archeolodzy odkryli kolejny rzymski obóz w Hiszpanii

Archeolodzy prowadzący badania na północy Hiszpanii natrafili na cenne odkrycie. Zidentyfikowali dotąd nieznany rzymski obóz wojskowy. Odkrycia dokonano w trakcie trwających wykopalisk prowadzonych przez Instytut Monte Bernorio ds. Badań nad Antykiem Kantabryjskim i Heroica Archeologia i Dziedzictwo Kulturowe.

Badacze podają, że odnalezienie nowego obozu podniosło liczbę znanych rzymskich stanowisk wojskowych w pobliżu pozostałości ufortyfikowanej osady La Loma do siedmiu, co wskazuje na rozbudowaną, połączoną szlakami wojskowymi sieć.

Archeolodzy wskazują, że odkrycie kolejnego obozu rzymskiego w rejonie stanowi ważny nowy dowód dotyczący rozkładu sił w trakcie wojny kantabryjskiej. Archeolodzy zwracają uwagę, że podczas jednego z kluczowych oblężeń po stronie rzymskiej mogły uczestniczyć liczniejsze siły rzymskie, niż dotąd przypuszczano.

- To odkrycie znacząco poszerza naszą wiedzę na temat oblężenia przez Rzymian - powiedział dyrektor wykopalisk Santiago Domínguez.

Wojny kantabryjskie. Nowe odkrycie ukazuje skalę oblężenia

Wojna kantabryjska to starcie pomiędzy siłami rzymskimi a celtyckimi ludami Kantabrów i Asturów zamieszkującymi Półwysep Iberyjski. Konflikt ten rozegrał się w latach 29-19 p.n.e. i oznaczał końcową fazę rzymskiego podboju tego terytorium.

Główna ofensywa Augusta, która miała na celu spacyfikowanie celtyckich ludów na północy Hiszpanii, miała miejsce w 26-25 r. p.n.e. Na podstawie monet oraz innych śladów znalezionych na terenie nowo odkrytego obozu, badacze wskazali okres między 26 a 24 r. p.n.e., co zbiega się z datą oblężenia.

Według specjalistów po stronie Rzymu w oblężeniu mogło uczestniczyć od 12 000 do 18 000 żołnierzy, co wskazuje, że była to jedna z największych operacji wojskowych przeprowadzonych podczas rzymskiego podboju północnej Hiszpanii.

Rozwiń

Ekspansja Rzymu. Tak rozwijała się potęga starożytności

Do 2024 roku znane były jedynie trzy stanowiska w rejonie osady La Loma: obóz centralny oraz dwa mniejsze obozy. W ostatnich dwóch latach wykopalisk archeolodzy odkryli trzy dodatkowe obozy, szlaki je łączące, a teraz doszła do tego nowa lokalizacja. Badacze wskazują, że świadczy to o przemyślanym otoczeniu osady ludów kantabryjskich. W dodatku pierwotna sieć oblężnicza mogła być jeszcze większa. Możliwe, że to kwestia czasu, aż odsłonięte zostaną kolejne stanowiska w pobliżu La Loma.

Ostatnie odkrycia archeologiczne wciąż korygują wiedzę naukowców na temat jednej z kluczowych operacji wojskowych w czasach rzymskiej ekspansji w północnej Hiszpanii. Jak zaznaczają badacze, znaleziska podkreślają skalę operacji oraz sprawność organizacyjną armii rzymskiej zaangażowanej w zdławienie oporu ostatnich niezależnych społeczności Półwyspu Iberyjskiego.



