Skarby starożytności odkryte we włoskim Gragnano

Podczas badań archeologicznych prowadzonych w związku z rozbudową fabryki makaronu Garofalo w miejscowości Gragnano w regionie Kampania w prowincji Neapol dokonano wyjątkowego odkrycia.

Wykopaliska zostały przeprowadzone na miejscu przez firmę Geomed Srl pod kierownictwem naukowym Nadzoru ABAP dla Obszaru Metropolitalnego Neapolu. W wyniku badań oczom specjalistów ukazało się jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych ostatnich lat w Kampanii.

Unikatowe tekstylia, cenne srebra, wyjątkowe skarabeusze

Nowe znalezisko to przedrzymska nekropolia datowana na pierwszą połowę VI wieku p.n.e. Wyposażenie grobów wskazuje na wysoki status społeczny pochowanych - według archeologów pochowano tu przedstawicieli elity najwyższego szczebla. Badacze podkreślają wyjątkowy stan zachowania niektórych pochówków w komorach grobowych wykonanych w skałach z tufu wulkanicznego. Specyficzne warunki środowiskowe doprowadziły do zachowania materii organicznej, która zwykle dawno uległaby rozkładowi. Archeolodzy odnaleźli tekstylia, przedmioty drewniane i kosze wykonane z plecionych włókien - znaleziska niezwykle rzadkie w tym okresie chronologicznym i uważane przez naukowców za unikatowe, podaje "Finestre sull' Arte".

Znaleziono również przedmioty grobowe o niezwykłej wartości, świadczące o centralnej roli, jaką ta społeczność odgrywała na głównych szlakach handlowych Morza Śródziemnego w VI wieku p.n.e. Wśród odzyskanych przedmiotów znajdują się

egipskie skarabeusze z Naukratis, jedynej stałej greckiej kolonii w Egipcie faraonów,

bursztynowe bryły rzeźbione w zoomorficzne formy,

artefakty ze srebra wysokiej jakości,

cenne przedmioty z brązu pochodzenia etruskiego.

Znaleziska te świadczą o rozległych kontaktach handlowych między obszarem Gragnano, światem greckim, Egiptem i wschodnią częścią Morza Śródziemnego.

Bogaty obszar Włoch. Historia sięga tysięcy lat wstecz

Badany obszar obejmuje fragment starożytnego Ager Stabianus, terytorium, które stanowiło tereny wokół dzisiejszego Castellammare di Stabia. Obszar obejmował m.in. część współczesnych gmin Gragnano oraz Santa Maria La Carità.

Region ten słynął z żyznych gleb i luksusowych willi należących do zamożnych Rzymian. Podobnie jak Pompeje i Herkulanum, Stabie ucierpiały przez wybuch Wezuwiusza w 79 r. n.e. Odkryte artefakty związane z tym rejonem, takie jak freski i przedmioty codziennego użytku, można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym Stabii im. Libero d'Orsi, które mieści się w odrestaurowanym pałacu Quisisana w Castellammare di Stabia.

Nowe odkrycie w Gragnano pokazuje natomiast, że okolica rozwijała się już w czasach przedrzymskich, prężnie uczestnicząc w śródziemnomorskiej wymianie handlowej. Bogate wyposażenie grobów świadczy o wysokim statusie pochowanych tam elit oraz o kontaktach społeczności z Grecją, Etrurią i Egiptem.



