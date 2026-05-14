W skrócie Podczas wykopalisk w Paderborn dokonano wyjątkowego znaleziska - odkryto unikatowy średniowieczny notatnik z wyraźnie zachowanym tekstem.

Notatnik wykonano z pokrytych woskiem tabliczek i zabezpieczono skórzaną okładką ozdobioną motywem lilii, co sugeruje, że był cennym przedmiotem.

Rozpoczęto cyfrową analizę i tłumaczenie łacińskich zapisków, a po zakończeniu badań oraz konserwacji notatnik zostanie zaprezentowany w muzeum.

Wyjątkowe odkrycie w Niemczech. Archeolodzy znaleźli średniowieczny notatnik

Notatnik odkryto w Paderborn w Niemczech, podczas wykopalisk poprzedzających nową inwestycję. Znalezisko w postaci notatnika jest wyjątkowe - to jedyny kompletny egzemplarz tego typu w regionie. Notatnik odkryto na terenie, który dawniej był bogatą dzielnicą zamieszkiwaną przez miejskie elity - w miejscu, które służyło niegdyś za latrynę. Znajdowała się ona teraz pod nowożytnymi budynkami, tworząc szczelną komorę.

Wydobyty notatnik przypominał początkowo grudę ziemi - i miał nieprzyjemny zapach. Ale to właśnie warunki panujące w latrynie sprawiły, że przedmiot zachował się w niemal idealnym stanie. Wystarczyło oczyścić zewnętrzną powierzchnię, ponieważ wnętrze nie zostało zanieczyszczone - nawet tekst jest widoczny gołym okiem.

To niewielki notatnik - ma około 10 × 7,5 cm i składa się z 10 stron. Większość kart pokryta jest woskiem po obu stronach, co pozwalało na zapisywanie tekstu rylcem. Całość była zabezpieczona skórzaną okładką w formie małego etui. Skóra ozdobiona jest powtarzającym się motywem lilii, symbolem czystości, władzy i boskiej łaski. Dekoracja sugeruje, że przedmiot był cenny i mógł należeć do osoby o wyższym statusie społecznym.

Unikatowy notatnik pełen zapisków po łacinie przez setki lat tkwił w latrynie

Tekst w odkrytym notatniku wstępnie przeanalizowano - wiadomo już, że zapisano go po łacinie, kursywą, co wskazuje na wykształconego właściciela. Co ciekawe, notatki zapisano w dwóch kierunkach - zależnie od tego, jak trzymano tabliczkę. Woskowe tabliczki były wielokrotnego użytku - stare zapisy zacierano i nanoszono nowe. Mimo tego wcześniejsze teksty nadal są częściowo czytelne.

Archeolodzy interpretują znalezisko jako notatnik używany na co dzień - do szybkich zapisków. Padają sugestie, że być może przedmiot należał do kupca. Kupcy w średniowieczu należeli do nielicznych grup potrafiących czytać i pisać. Notatnik mógł służyć do zapisywania transakcji i przemyśleń. Fakt, że trafił do latryny, uznaje się raczej za przypadek (np. wypadł z kieszeni osobie korzystającej z przybytku).

Widok na miejsce znaleziska. Stanowisko znajduje się w historycznej części miasta, granicząc z murem obronnym opactwa Abdinghof. LWL/Sveva Gai materiały prasowe

Rozszyfrowywanie średniowiecznych zapisków

Naukowcy chcą rozszyfrować zapiski - zdecydowano się wykorzystać techniki cyfrowe, aby odczytać wszystkie warstwy zapisu. Pierwsze prace przy transkrypcji już się rozpoczęły. Po odczytaniu tekst zostanie przetłumaczony z łaciny. Równolegle prowadzone są badania materiałów, z jakich wykonano notes (wosk, drewno, pigmenty), co jest konieczne do właściwej konserwacji.

Znalezisko jest o tyle niesamowite, że jego stan zachowania oraz miejsce odkrycia mogą prowadzić do konkretnej osoby. Być może w przyszłości ustalenia pozwolą nawet na identyfikację właściciela notatnika, jeśli uda się powiązać latrynę z historycznym budynkiem i jego mieszkańcem.

Po zakończeniu badań i konserwacji średniowieczny notatnik zostanie wystawiony w Muzeum LWL w Kaiserpfalz w Paderborn. O odkryciu poinformowała instytucja Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

