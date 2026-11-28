Tajemniczy fort z epoki brązu. Znalezisko podczas budowy osiedla

Archeolodzy odkryli niedawno nieznane wcześniej ufortyfikowane osiedle z wczesnej epoki brązu. I to w Czechach. Naukowcy z Centrum Archeologicznego w Ołomuńcu zostali wezwani przez firmę budowlaną, która miała wybudować osiedle. To już kolejny raz, kiedy nowe inwestycje odsłaniają starożytne budowle - ostatnio pisałam w GeekWeek.pl o odkryciu w Izraelu. Wykopano wtedy kilometry akweduktu podczas planowania nowego osiedla, otwiera się w nowym oknie. Teraz archeolodzy w Czechach udokumentowali około 40 obiektów archeologicznych w mieście Charváty.

Wśród znalezisk były jamy osiedlowe i magazynowe, groby oraz trzy linie rowów obronnych - z których najgłębszy miał około 3,3 m głębokości i ponad 7,5 m szerokości w górnej części. Fortyfikacje otaczały prehistoryczne osiedle. Ponieważ były tak rozbudowane, miejsce to musiało mieć ówcześnie szczególne znaczenie dla mieszkańców.

Położenie osady także miało znaczenie dla jej obronności. Powstała na podwyższonej formie terenu nad rzeką Morawą, a otaczające ją zbocza zapewniały naturalną ochronę. Archeolodzy powiązali ją wstępnie z kulturą wieterzowską z wczesnej epoki brązu.

Do tej pory udało się zbadać częściowo dwa rowy - zewnętrzny ma około 2,2 metra głębokości, a środkowy około 3,3 m. Dalsze badania muszą wyjaśnić zakres i układ fortyfikacji oraz ich rzeczywistą funkcję. Na razie wiadomo, że położenie nad rzeką Morawą mogło umożliwiać mieszkańcom fortu kontrolę ruchu w terenie.

Centralny rów miał około 3,3 metra głębokości. ACO/Nikola Orlitová materiał zewnętrzny

Co odkryli badacze?

Badania wykazały, że miejsce to było używane wielokrotnie przez różne społeczności prehistoryczne. Najstarsze znaleziska pochodzą z V i IV tysiąclecia p.n.e. i wiążą się z kulturą lendzielską oraz jordanowską. W jamach osadniczych odkryto fragmenty ceramiki, kości zwierząt i kamienne narzędzia.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły cztery pochówki. Dwóch archeologów powiązało je wstępnie z kulturą ceramiki sznurowej, otwiera się w nowym oknie. W jednym z nich znajdował się 10-letni chłopiec z kamiennym toporkiem. Drugi pochówek natomiast wykazał nietypowe cechy, ponieważ szczątki były ułożone pod dziwnym kątem. Znaleziono przy nich trzy naczynia ceramiczne i artefakt krzemienny. Trzeci grób został odkryty w jamie magazynowej, bez zidentyfikowanego wyposażenia, a czwarty zawierał słabo zachowane szczątki osoby ułożonej na brzuchu, bez czaszki. Jej wieku nie udało się jeszcze ustalić.

Widok jamy grobowej ze szczątkami i wyposażeniem ACO/Nikola Orlitová materiał zewnętrzny

Planowane są kolejne badania oraz datowanie radiowęglowe, które mają pomóc w precyzyjnym określeniu chronologii poszczególnych faz osadnictwa w tym miejscu.



