Wykopaliska na Węgrzech. Odkryto ślady zapomnianej wsi

Ziemia wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic - nawet jeśli mamy informacje na temat dawnych wydarzeń czy miejsc, czasem brakuje jednoznacznych dowodów, które mogłyby je potwierdzić.

Tak było między innymi w przypadku zaginionej osady na Węgrzech. Wiadomo, że istniała, bo wzmianki na jej temat zachowały się w źródłach pisanych. Dotąd jednak nie udało się namierzyć jej pozostałości. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że się to zmieniło.

Archeologom z Muzeum Damjanicha Jánosa najpewniej udało się zlokalizować zaginioną średniowieczną wieś Nyénye. Doszło do tego podczas badań w pobliżu miasta Szolnok, około 100 km na wschód od Budapesztu.

Ceramika, ślady zabudowań, cmentarz. Osada Nyénye odnaleziona

W trakcie wykopalisk znaleziono liczne fragmenty ceramiki z XV i XVI wieku, a także rowy i jamy świadczące o istnieniu dawnej wioski. Analizując dawne dokumenty, badacze zwrócili uwagę na osadę o nazwie Nyénye, która - zgodnie z opisami - znajdowała się w rejonie badanego obszaru.

Średniowieczne dokumenty dotyczące sporów majątkowych zawierały kluczowe dane. Nyénye pojawia się w źródłach po raz ostatni w 1548 roku, po czym znika z zapisów. Porównanie informacji z dawnych dokumentów z lokalizacją odkrytych pozostałości pozwoliło podejrzewać, że stanowisko to właśnie dawna wioska Nyénye.

Najważniejszym odkryciem były natomiast ślady po kościele i przykościelnym cmentarzu.

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Badania archeologiczne w rejonie miasta Szolnok

Duże nagromadzenie kamieni i cegieł pozwoliło określić prawdopodobne położenie kościoła, choć sam budynek znajduje się poza obecnym obszarem wykopalisk.

W pobliżu zidentyfikowano kilka średniowiecznych grobów ułożonych zgodnie z chrześcijańskim obrządkiem, co wskazuje na istnienie przykościelnego cmentarza. W niektórych miejscach groby nakładały się na siebie, co sugeruje, że cmentarz był używany przez wiele pokoleń i z czasem zaczęło brakować na nim miejsca.

Aktualnie trwają badania trzech grobów, jednak nie odkryto przy pochowanych żadnych przedmiotów. Badacze zauważyli, że zjawisko to jest typowe dla tego rodzaju nekropolii. W przykościelnych grobach z okresu średniowiecza rzadko znajdowano wyposażenie - albo występowało ono w śladowych ilościach, choć czasami zachowywały się elementy garderoby.

Odkrycie jest istotne, bo dostarcza pierwszych wyraźnych materialnych dowodów na istnienie dawnej osady Nyénye i pozwala lepiej odtworzyć historię regionu.



