Zaginione miasto Mesen w Egipcie. Archeolodzy blisko przełomu

Nowe odkrycia archeologiczne w egipskim Tel Abu Saify wzmocniły hipotezę, że to miejsce może być powiązane z dawno zaginionym starożytnym miastem Mesen. Dokładne położenie miasta wciąż nie zostało ustalone, jednak badania prowadzone były w rejonie jednego z kluczowych punktów związanych ze starożytną Drogą Wojskową Horusa. Do najważniejszych znalezisk należy duży nadproże z piaskowca, pęknięte na dwie części, z wyrytymi z trzech stron tytułami króla Ramzesa II.

Według Hishama El-Leithy'ego, sekretarza generalnego Najwyższej Rady ds. Zabytków, obecne wykopaliska doprowadziły również do ponownej oceny pozostałości architektonicznych odkrytych podczas poprzednich sezonów.

W ramach misji kontynuowano prace nad potężnym murem obwodowym z cegły mułowej, obejmującym bramy, pomieszczenia wewnętrzne oraz kolejne warstwy budowlane. Badania wykazały, że budowla ta stanowiła zewnętrzny mur otaczający teren świątyni, a nie samą świątynię, co koryguje wcześniejsze interpretacje dotyczące niektórych części stanowiska.

El-Leithy wyjaśnił, że nowe dowody stanowią mocną hipotezę łączącą Tel Abu Saify ze starożytnym miastem Mesen, jednak zanim będzie można ostatecznie potwierdzić tę identyfikację, konieczne będą dalsze wykopaliska i badania naukowe.

Odkryto inskrypcje wspominające miasto Mesen

Jednym z ciekawszych odkryć są dwie brukowane kamieniem drogi prowadzące z zewnętrznej części ufortyfikowanego obszaru w kierunku świątyni. Jedna z nich może być z czasów rzymskich i jest węższa od drugiej.

Najważniejszą wskazówką, która mogłaby pomóc zidentyfikować stanowisko, jest inskrypcja. Duży element architektoniczny z piaskowca został podzielony na dwie części, a na trzech jego stronach są zawarte królewskie tytuły Ramzesa II, który rządził Egiptem w XIX dynastii.

Według dr. Hishama Husseina, szefa Centralnej Administracji Wybrzeża i Synaju oraz kierownika misji archeologicznej, inny napis zawiera tekst literacki odnoszący się do prac konserwatorskich przeprowadzonych na posągu Horusa, władcy miasta Mesen. Jeśli dalsze odkrycia potwierdzą to powiązanie, Tel Abu Saify może stać się szczególnie ważnym stanowiskiem w pobliżu wschodniej granicy starożytnego Egiptu.