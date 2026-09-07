Arktyczne rzeki łamią znane zasady. Naukowcy nie mogli uwierzyć

Karol Kubak

Karol Kubak

Zamarznięta ziemia działa jak naturalny klej, który stabilizuje grunt. Eksperymenty przyniosły naukowcom dokładnie odwrotny wynik. W pewnych warunkach osady były wypłukiwane nawet dziesięć razy szybciej niż można było oczekiwać.

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Arktyczna wyspa Devon: równina z niską roślinnością, ciemne skały, wzgórza i małe jeziora pod błękitnym niebem
Arktyczne rzeki zachowują się inaczej, niż sądzili naukowcy. Na zdjęciu arktyczna kanadyjska wyspa Davon. Martin Brummell/CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en)Wikimedia Commons

W skrócie

  • Naukowcy z Simon Fraser University i University of British Columbia odkryli, że w określonych warunkach arktyczne rzeki wypłukują osady nawet dziesięć razy szybciej niż przypuszczano.
  • Eksperymenty laboratoryjne wykazały, że zamarznięta ziemia nie zawsze stabilizuje grunt, a podczas sezonowych roztopów erozja podłoża może drastycznie przyspieszać.
  • Badacze wyjaśnili, że woda nieprzesiąkająca w głąb przez zamarzniętą głębszą warstwę gruntu rozdziela się i z dużą siłą porywa osady, co zmienia krajobraz ocieplającej się Arktyki.
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Arktyka wciąż potrafi zaskoczyć naukowców, którzy badają to wyjątkowe środowisko. Tym razem niespodzianka dotyczy rzek.

Naukowcy sądzili, że zamarznięta ziemia powinna skutecznie spowalniać erozję, czyli proces niszczenia i wypłukiwania podłoża przez wodę. Eksperymenty pokazały jednak coś zupełnie odwrotnego. W określonych warunkach arktyczne rzeki mogą wypłukiwać osady znacznie szybciej, niż dotąd przypuszczano.

Zamarznięta ziemia nie zawsze chroni przed erozją

Punktem wyjścia było dość logiczne założenie. W wiecznej zmarzlinie lód wypełniający grunt miał działać jak spoiwo, które utrzymuje piasek, żwir i inne osady na miejscu. W terenie zaczęły jednak pojawiać się obserwacje, które nie pasowały do tej teorii. Nowe koryta rzek w kanadyjskiej Arktyce potrafiły tworzyć się zaskakująco szybko.

Badacze z Simon Fraser University oraz University of British Columbia postanowili sprawdzić to w laboratorium. Zbudowali specjalny, niewielki kanał z przeszklonymi bokami. Wykorzystali szklane kulki, które miały naśladować żwir znajdujący się na dnie rzek.

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Eksperymenty powtarzano wielokrotnie, ponieważ erozja osadów przebiegała około dziesięć razy szybciej, niż można byłoby oczekiwać w przypadku niezamarzniętego podłoża. Badacze początkowo nie chcieli uwierzyć w te rezultaty.

Spodziewaliśmy się zobaczyć coś przeciwnego do tego, co ostatecznie zaobserwowaliśmy. Powtarzaliśmy eksperymenty mnóstwo razy, aż mój promotor w końcu uwierzył w wyniki.
Przyznał Jonas Eschenfelder, doktorant zajmujący się badaniami środowiska na Uniwersytecie Simona Frasera

Podobnie reagował jego kolega, dr Shawn Chartrand. Wyniki wyglądały tak nieprawdopodobnie, że badacze początkowo zakładali, iż gdzieś popełnili błąd.

- Zobaczyliśmy wyniki, spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy: "To nie może być prawda". Napisałem do kilku kolegów. Nie uwierzyli mi. Przeprowadziliśmy drugi eksperyment. Ten sam wynik - relacjonował dr Chartrand.

Dlaczego woda wypłukuje grunt tak szybko?

Zagadkę pomogły wyjaśnić modele matematyczne i badania prowadzone na arktycznej wyspie Devon, po inuicku zwanej Tallurutit (swoją drogą - największej bezludnej wyspie świata). Gdy grunt jest całkowicie zamarznięty, wszystko zachowuje się zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami. Osady są skute lodem i praktycznie nie mogą się przemieszczać.

Problem pojawia się podczas sezonowych roztopów. Wtedy rozmarza płytka warstwa gruntu, ale głębiej wciąż znajduje się zamarznięta ziemia. Woda nie może łatwo przesiąkać w dół, więc rozdziela się i płynie w różnych kierunkach. Po drodze zabiera ze sobą coraz więcej piasku i innych cząstek, przyspieszając erozję.

To ważne odkrycie dla naukowców, bo od dawna mówi się, że Arktyka jest najszybciej ocieplającym się obszarem Ziemi. A co za tym idzie, krajobraz zaczyna się zmieniać.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Communications Earth & Environment.

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