NASA przygotowuje się do powrotu astronautów na Księżyc od lat. Za nami spektakularna misja Artemis 2, która była pierwszym załogowym przedsięwzięciem w okolice Srebrnego Globu od ponad 50 lat. Kolejnym etapem obecnej kampanii księżycowej będzie Artemis 3.

Misja Artemis 3 będzie trudna i bardzo złożona

NASA jeszcze jakiś czas temu w ramach misji Artemis 3 planowała wysłać astronautów na powierzchnię Księżyca, ale plany uległy zmianie. Agencja chce w ramach tego przedsięwzięcie lepiej przygotować się do powrotu na Srebrny Glob, co ogłoszono kilka miesięcy temu. W tym tygodniu ujawniono nowe szczegóły.

Chociaż jest to misja na orbitę okołoziemską, stanowi ona ważny krok naprzód w kierunku udanego lądowania na Księżycu z misją Artemis 4. Artemis 3 to jedna z najbardziej złożonych misji podjętych przez NASA

Cały przebieg misji Artemis 3 nadal znajduje się na etapie doprecyzowania, ale NASA już dziś wie, że będzie to trudne i złożone zadanie. Tym razem astronauci spędzą w statku Orion więcej czasu (misja Artemis 2 trwała 10 dni), co pozwoli na dokładniejsze przetestowanie wszystkich systemów, w tym związanych z podtrzymywaniem życia.

NASA w ramach Artemis 3 chce sprawdzić łączenie statku Orion z lądownikami

Kluczowym etapem misji Artemis 3 będzie próba łączenia statku załogowego Orion z jednym lub dwoma lądownikami księżycowymi na orbicie okołoziemskiej. Te maszyny przygotowują firmy SpaceX oraz Blue Origin. Ta druga chce wysłać na Księżyc bezzałogową wersję własnego MK1 jeszcze w tym roku.

Łączenie statku Orion z lądownikami będzie trudne i wymaga ogromnej precyzji. Przy okazji NASA ujawniła pewne zmiany dotyczące kolejnej rakiety SLS, która jest już składana na Florydzie. Tym razem nie zostanie ona wyposażona w pełnoprawny górny stopień i w zamian pojawi się "atrapa". Wynika to z faktu, że ten element konstrukcji służy do wypychania Oriona w kierunku Księżyca i tym razem będzie zbędny. Taka decyzja pozwoli zaoszczędzić koszty budowy Space Launch System.

Natomiast statek Orion otrzyma po raz kolejny udoskonaloną osłonę termiczną. Wiemy również, że w trakcie komunikacji z misją Artemis 3 nie zostanie wykorzystana sieć Deep Space Network i NASA sięgnie po inne rozwiązania.

