Artemis 3. NASA zapowiada trzy starty rakiet i dwa lądowniki

Artemis 3 to już ostania z planowanych misji obecnego programu księżycowego NASA przed właściwym powrotem ludzi na Księżyc w 2028 r. W jej ramach agencja chce przetestować różne rozwiązania na orbicie okołoziemskiej. W zeszłym tygodniu ujawniono plan przebiegu tego przedsięwzięcia.

Misja Artemis 3 jedną z najtrudniejszych w historii NASA

W trakcie specjalnej konferencji zorganizowanej w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego. Misja Artemis 3 będzie jedną z najbardziej złożonych w historii NASA.

Wystrzelimy trzy najpotężniejsze rakiety na świecie i podejmujemy się prawdopodobnie najbardziej skomplikowanej kampanii startowej, jaką kiedykolwiek zrealizowano

Wspomniane trzy rakiety to SLS (Space Launch System) agencji NASA, New Glenn firmy Blue Origin oraz Starship opracowywany przez SpaceX. Wszystkie z nich wraz z ładunkiem zostaną wystrzelone z Florydy.

Dwa lądowniki księżycowe i kapsuła Orion trafią na orbitę

Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że pierwszym startem będzie lot New Glenn, która wyniesie na niską orbitę okołoziemską lądownik Blue Moon firmy Blue Origin. Następnie wystartuje SLS z kapsułą Orion, gdzie znajdzie się załoga misji Artemis 3.

Statek Orion znajdzie się na bardzo eliptycznej orbicie. Pozwoli to na przeloty na Ziemią na wysokości od zaledwie 29 kilometrów do ponad 1800 kilometrów. Załoga spędzi dwa dni na sprawdzaniu kapsuły i jej systemów. Ostatecznie znajdzie się na orbicie 555 kilometrów nad powierzchnią planety.

Trzeciego dnia misji Orion ma zbliżyć się do lądownika Blue Origin na wysokości około 439 kilometrów. W ciągu następnych dwóch dni ma odbyć się próba dokowania. Szóstego dnia wystartuje Starship, którego drugi stopień również trafi na orbitę.

W przypadku lądownika SpaceX operacje będą krótsze i mają potrwać tylko około dwóch godzin. Załoga nie wejdzie na pokład drugiego stopnia rakiety. Po odłączeniu astronauci spędzą w kapsule Orion od sześciu do dziewięciu dni. W tym czasie mają m.in. założyć nowe kombinezony. Potem wrócą na Ziemię.

Misja Artemis 3 ma odbyć się w 2027 r. Dokładny termin nie jest na razie znany.