Kosmiczna zagadka rozwiązana. Odkryto najstarszy ślad uderzenia asteroidy na Ziemi

Naukowcy z Australii ustalili z największą dotąd dokładnością wiek najstarszego znanego miejsca uderzenia asteroidy na naszej planecie. Badania wykazały, że struktura North Pole Dome w regionie Pilbara w Australii Zachodniej powstała około 3,02 miliarda lat temu. Jest dzięki temu najstarszym obecnie potwierdzonym kraterem uderzeniowym na Ziemi.

Ustalenie wieku tego miejsca nie było łatwe. Przez lata geolodzy spierali się, kiedy dokładnie doszło do kolizji. Tym razem zespół badaczy przeanalizował mikroskopijne kryształy cyrkonu, które zachowują informacje o wydarzeniach geologicznych sprzed miliardów lat. Wykorzystując metodę datowania opartą na rozpadzie uranu do ołowiu, udało się określić moment, w którym skały zostały poddane ogromnej temperaturze i ciśnieniu wywołanym przez uderzenie asteroidy. Wyniki potwierdziły także analizy drugiego minerału - apatytu.

Przełom w badaniach geologów z Australii

Choć sam krater przez miliardy lat został niemal całkowicie zniszczony przez procesy geologiczne, naukowcy odnaleźli charakterystyczne ślady świadczące o kosmicznym zdarzeniu. Wśród nich znajdują się tzw. stożki zderzeniowe oraz skały noszące oznaki działania ekstremalnych ciśnień, które powstają wyłącznie podczas potężnych uderzeń meteorytów lub asteroid.

Odkrycie ma duże znaczenie dla poznania najwcześniejszej historii Ziemi. Trzy miliardy lat temu nasza planeta wyglądała zupełnie inaczej niż dziś - dopiero formowały się pierwsze kontynenty, a życie istniało jedynie w bardzo prostych formach.

W pobliżu badanego obszaru znajdują się także jedne z najstarszych znanych śladów życia na Ziemi, w tym liczące około 3,5 miliarda lat stromatolity. Dzięki temu naukowcy mogą lepiej zrozumieć, jak częste uderzenia asteroid wpływały na rozwój młodej planety i jej ewolucję.

Nowe datowanie rozstrzyga również wcześniejsze spory dotyczące wieku tej struktury. W poprzednich latach pojawiały się szacunki wskazujące zarówno na około 3,47 mld lat, jak i zaledwie 2,7 mld lat, jak wskazuje geolog Chris Kirkland z Curtin University. Teraz wiadomo, że rzeczywisty wiek wynosi około 3,02 mld lat. Mimo że jest to mniej, niż zakładały pierwsze badania, North Pole Dome nadal pozostaje najstarszym potwierdzonym kraterem po asteroidzie.