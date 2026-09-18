Asteroida uderzyła w Księżyc. Powstał wielki i głęboki krater

W skrócie Naukowcy zidentyfikowali na Księżycu krater McGetchin, który powstał w wyniku uderzenia asteroidy między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku.

Nowa struktura ma 222 metry średnicy i do 43 metrów głębokości, a stworzyła ją asteroida o rozmiarach zbliżonych do sześciopiętrowego budynku.

Według danych NASA tak duże i rzadkie zjawiska zdarzają się średnio raz na 132 lata, co czyni to odkrycie wydarzeniem mającym miejsce raz na 100 lat.

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Księżyc ma mnóstwo kraterów i co jakiś czas pojawiają się nowe, które są efektem uderzeń innych ciał niebieskich. Jednak te duże powstają niezwykle rzadko. Do takich z pewnością zalicza się krater McGetchin, który został przeanalizowany dzięki zdjęciom uzyskanym z sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) należącej do NASA.

Krater McGetchin na Księżycu po uderzeniu dużej asteroidy

Naukowcy przeanalizowali zdjęcia uzyskane jakiś czas temu przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter agencji NASA i natrafili na nowy krater. Struktura jest wyjątkowa, bo jest naprawdę duża. W rzeczywistości jest to największy nowo powstały krater w Układzie Słonecznym, który udało się zaobserwować.

Krater McGetchin (nazwany na cześć badacza Księżyca Toma McGetchina) powstał między 11 kwietnia a 22 maja 2024 r. Struktura jest efektem uderzenia wielkiej asteroidy, której rozmiary mogły być zbliżone nawet do sześciopiętrowego budynku.

Powstały w wyniku uderzenia krater jest spory, bo jego średnicę szacuje się na 222 metry. Natomiast głębokość sięga nawet 43 metrów. Pod względem wielkości jest więc zbliżony do dwóch boisk piłkarskich.

Odkrycia dokonał naukowiec Robert Wagner, który przeskanował dane przechwycone przez sondę księżycową Lunar Reconnaissance Orbiter.

Według NASA takie zdarzenie ma miejsce raz na ponad 100 lat

Dostrzeżenie tak dużego oraz nowego krateru jest niezwykle rzadkie. Według NASA ma to miejsce co około 132 lata.

Zdarzenie to stanowi statystycznie rzadką obserwację - w praktyce taką, która zdarza się raz w życiu

Lunar Reconnaissance Orbiter bada Księżyc od kilkunastu lat. Sonda należąca do NASA zdołała dotychczas zaobserwować dużo nowych kraterów, ale zazwyczaj są one niewielkie. W ciągu jednego roku udaje się rozpoznać około 140 nowych struktur tego typu, a kamera umieszczona na pokładzie LRO jest w stanie wychwytywać kratery o średnicy nie mniejszej niż 10 metrów. Takie powstają w wyniku uderzeń odłamków skalnych wielkości zbliżonej do dużej opony samochodowej.

Księżyc ma nowy krater po uderzeniu rakiety SpaceX

Warto dodać, że jeden z nowych kraterów na Księżycu powstał niedawno w wyniku uderzenia fragmentu rakiety SpaceX. Był to drugi stopień Falcona 9, który brał udział w misji na Srebrny Glob. Do kolizji doszło na początku sierpnia.

Po uderzeniu drugiego stopnia rakiety Falcon 9 w Księżyc powstał krater o średnicy około 18 metrów oraz głębokości do 3 metrów. Go również udało się sfotografować za pomocą Lunar Reconnaissance Orbiter.