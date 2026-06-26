Przez pierwsze setki milionów lat swojej historii Ziemia mogła wyglądać zupełnie inaczej, niż dotąd przypuszczano. Zamiast powoli, stopniowo tworzyć twardą skorupę i pierwsze kontynenty, nasza planeta była nieustannie bombardowana przez asteroidy. Nowe badania sugerują, że właśnie te zderzenia mogły na długo opóźnić powstanie lądów.

Dlaczego pierwsze kontynenty powstały tak późno?

Najstarszy okres dziejów Ziemi, zwany hadeikiem, rozpoczął się około 4,5 miliarda lat temu. Z tego czasu zachowało się zaskakująco niewiele skał, co od lat stanowi zagadkę dla geologów. Zespół badaczy z Curtin University i Queensland University of Technology uważa, że przyczyną mogły być częste uderzenia asteroid. Co ważne, nie były to jedynie krótkotrwałe katastrofy pozostawiające kratery.

- Istnieje pokusa, by postrzegać duże uderzenia jako krótkotrwałe wydarzenia, które pozostawiają ślady na powierzchni planety i przemijają. Jednak wczesny Układ Słoneczny był pełen kolizji, a Księżyc zachował tę historię na swoich oczach. Uderzenia niosły ogromne ilości energii, która musiała zostać gdzieś przekazana. Dodatkowe ciepło utrzymywało wczesną skorupę w stanie osłabionym i częściowo stopionym, przez co skałom trudno było przetrwać - wyjaśnia prof. Tim Johnson.

Ziemia była gorąca przez miliony lat

Naukowcy wykorzystali modele pokazujące, co działo się z energią uwalnianą podczas zderzeń. Według prof. Craiga O'Neilla trafiała ona głęboko pod powierzchnię planety, gdzie rozgrzewała płaszcz Ziemi i powodowała powstawanie ogromnych ilości magmy.

- Nasze wyniki sugerują, że przez znaczną część hadeiku wczesna skorupa była cienka i niestabilna. Uderzenia pomagały utrzymywać ją w stanie gorącym, słabym i ruchliwym, napędzając topnienie oraz recykling skał w skali całej planety przez dziesiątki, a nawet setki milionów lat po samym zderzeniu - powiedział profesor O'Neill.

Księżyc dostarczył ważnej wskazówki

Badacze zwracają uwagę, że około 3,9 miliarda lat temu intensywność bombardowania wyraźnie spadła. To właśnie wtedy w zapisie geologicznym zaczynają pojawiać się pierwsze trwałe fragmenty skorupy kontynentalnej. Zdaniem autorów trudno uznać taki zbieg okoliczności za przypadek i... chyba trudno się z nimi nie zgodzić. Jeśli ich hipoteza się potwierdzi, asteroidy nie tylko niszczyły młodą Ziemię, ale przede wszystkim decydowały o tym, jak szybko powstawały kontynenty.

Źródło: Curtin University

Publikacja: Tim E. Johnson, Impact heating and the hidden Hadean, Science (2026). DOI: 10.1126/science.aeb5402. www.science.org/doi/10.1126/science.aeb5402

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