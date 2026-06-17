W skrócie Griffin-1 to nowy lądownik księżycowy firmy Astrobotic, którego pierwszy lot na Księżyc zaplanowano jeszcze na ten rok.

Lądownik Griffin-1 bierze udział w misji demonstracyjnej i badawczej w ramach programu NASA Commercial Lunar Payload Services, gdzie dostarczy ładunki na powierzchnię Księżyca.

Misja Griffin-1 jest kolejną próbą firmy Astrobotic po nieudanym locie lądownika Peregrine w 2024 roku.

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Firma Astrobotic zaprezentowała nowy lądownik księżycowy o nazwie Griffin-1. Partner NASA wierzy, że odegra on dużą rolę w przygotowaniach do budowy stacji na Księżycu, w ramach etapu Moon Base II. Przy okazji jest to pierwszy lądownik klasy infrastrukturalnej.

Lądownik Griffin-1 Astrobotic z pierwszą misją na Księżyc pod koniec 2026 roku

Griffin-1 odbędzie pierwszy lot na Księżyc już za kilka miesięcy. Start planowany jest na końcówkę 2026 r. Lądownik zostanie wyniesiony w kosmos rakietą Falcon Heavy firmy SpaceX.

Misja ma charakter demonstracyjny oraz badawczy. Griffin-1 dostarczy na Księżyc ładunek w ramach programu NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Na pokładzie znajdzie się m.in. łazik księżycowy FLIP (Flex Lunar Innovation Platform) firmy Astrolab z Kalifornii.

To pierwszy lądownik klasy infrastrukturalnej, który poleci na powierzchnię Księżyca

Obecnie trwają prace związane z integracją elementów dla planowanej misji. W przyszłym tygodniu Griffin-1 zostanie przetransportowany do siedziby JPL, gdzie przejdzie testy. Potem trafi na Florydę, skąd z czasem zostanie wystrzelony w kosmos.

Griffin-1 dostarczy ładunki dla bazy księżycowej NASA w ramach Moon Base II

NASA jakiś czas temu ujawniła plany związane z budową bazy na Księżycu. Przygotowania podzielono na trzy etapy. Griffin-1 zostanie użyty w ramach drugiego etapu Moon Base II, gdzie agencja będzie chciała dostarczać na powierzchnię Srebrnego Globu pewne zaopatrzenie pod przyszłą placówkę.

Lądownik księżycowy Griffin-1 firmy Astrobotic. Astrobotic materiały prasowe

Griffin-1 to spory lądownik księżycowy. Ma tylko 2 metry wysokości, ale jest szeroki na blisko 4,5 metra. Jego ładowność określa się na 625 kilogramów. W ramach misji dostarczy 10 ładunków z sześciu krajów, a na pokładzie FLIP-a znajdą się cztery dodatkowe dla NASA.

Będzie to już druga próba Astrobotic związana z wysłaniem lądownika na Księżyc. Pierwsza misja zakończyła się fiaskiem. Maszyna o nazwie Peregrine poleciała w styczniu 2024 r. Jednak zidentyfikowano nieszczelność i wyciek paliwa. W konsekwencji lądownik nigdy nie dotarł na Srebrny Glob.

Misja Peregrine Mission One była pierwszą w ramach programu CLPS. Astrobotic wierzy, że Griffin-1 spisze się znacznie lepiej i będzie w stanie dostarczyć na Księżyc ładunek.





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