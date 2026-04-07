W skrócie Astronauci misji Artemis 2 nadali nazwę kraterowi na Księżycu, upamiętniając zmarłą żonę dowódcy Reida Wisemana.

Nazwa krateru Caroll została zaproponowana podczas rekordu odległości od Ziemi, a oficjalne zatwierdzenie nazw zależy od Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Misja Artemis 2 dobiega końca, a załoga statku Orion "Integrity" przygotowuje się do powrotu na Ziemię.

Misja Artemis 2 zapisze się w historii z wielu powodów. Astronauci NASA pobili m.in. rekord odległości człowieka od Ziemi, który poprzednio należał do załogi Apollo 13. Przy okazji postanowili upamiętnić ten moment w bardzo wyjątkowy sposób.

Krater Caroll na Księżycu nazwany imieniem zmarłej żony dowódcy misji Artemis 2

Podczas bicia rekordu odległości od Ziemi, gdy statek Orion "Integrity" z załogą misji Artemis 2 znajdował się ponad 400 tys. kilometrów od naszej planety, astronauci postanowili upamiętnić ten moment i nadali nazwę jasnemu punktowi na powierzchni Srebrnego Globu, który zobaczyli przez okienko kapsuły.

Tym jasnym punktem jest krater Caroll, którego nazwa nawiązuje do imienia zmarłej żony dowódcy misji Reida Wisemana.

Kilka lat temu rozpoczęliśmy tę podróż w naszej zżytej rodzinie astronautów i straciliśmy bliską osobę. Nazywała się Carroll. Była żoną Reida, matką Katie i Ellie

Carroll Taylor Wiseman zmarła w 2020 r. po przegranej walce z rakiem. Członkowie załogi wspólnie zwrócili się z prośbą o nadanie jej imienia kraterowi, który znaleźli na Księżycu. Znajduje się on na północny zachód od krateru Glushko, na tej samej szerokości geograficznej co krater Ohm.

Położenie krateru Caroll na Księżycu. NASA/GSFC/Arizona State University NASA

Załoga zaproponowała również nazwanie innego krateru na cześć "naszego wspaniałego statku kosmicznego Integrity". Zaproponowane nazwy na razie nie są oficjalne. Muszą zostać zatwierdzone przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, co czasem trochę trwa.

Dobrym przykładem jest tutaj góra w kształcie przypominającym piramidę, którą astronauta Jim Lovell z misji Apollo 8 (1968 r.) postanowił nazwać na cześć własnej żony Marilyn. Do akceptacji propozycji doszło kilkadziesiąt lat później w 2017 r. Czy z kraterami "Caroll" i "Integrity" będzie podobnie? Pozostaje wierzyć, że tym razem decyzje zapadną znacznie szybciej.

Astronauci NASA z misji Artemis 2 okrążają Księżyc i wracają na Ziemię

Najważniejszy etap misji Artemis 2, którym było okrążenie Księżyca, jest na ukończeniu. Załoga oblatuje Srebrny Glob i wkrótce znajdzie się na kursie powrotnym na Ziemię. Lot potrwa kilka dni.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to misja Artemis 2 zakończy się w drugiej połowie tygodnia. Przed astronautami trudne momenty związane z ponownym wejściem statku Orion "Integrity" w atmosferę Ziemi. Następnie kapsuła opadnie na spadochronach do oceanu.

