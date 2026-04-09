Artemis 2 to historyczna misja NASA, której celem był Księżyc. Kilka dni temu astronauci oblecieli Srebrny Glob i obecnie są na etapie powrotu na Ziemię. Misja zakończy się lądowaniem statku na oceanie. Załoga kapsuły Orion rozpoczęła przygotowania.

Załoga misji Artemis 2 rozpoczęła przygotowania do powrotu na Ziemię

Statek Orion z załogą misji Artemis 2 obecnie mknie z niesamowitą prędkością w kierunku Ziemi. Astronauci cały czas znajdują się w warunkach, gdzie nie ma grawitacji. Jednak wkrótce to ulegnie zmianie i z tego powodu trzeba odpowiednio zabezpieczyć kapsułę oraz jej wyposażenie.

Załoga statku Orion rozpoczęła przygotowania przed trudnym etapem misji, którym jest wejście w atmosferę Ziemi. Kapsuła zostanie wystawiona na duże przeciążenia, gdyż jej prędkość zostanie mocno zmniejszona. Dlatego należy odpowiednio zabezpieczyć przedmioty, które obecnie mogą unosić się w statku, ale podczas lądowania stanowiłyby ogromne zagrożenie.

Wszystkie przedmioty znajdujące się w statku Orion, których używali astronauci, muszą zostać unieruchomione specjalnymi pasami. Ekipa zabezpiecza zbędny sprzęt, którego już nie potrzebuje, bo czasu do lądowania jest coraz mniej.

Kiedy i gdzie wyląduje na Ziemi statek misji Artemis 2?

NASA planuje lądowanie statku Orion na Pacyfiku u wybrzeży San Diego. Ma to nastąpić w piątek. W Polsce będzie to noc z 10 na 11 kwietnia. Kapsuła ma wejść w atmosferę Ziemi o godzinie 1:53 czasu w naszym kraju. 14 minut później powinna opaść do wody na spadochronach. Na polskim niebie statku nie zobaczymy.

Misja Artemis 2 zakończy się lądowaniem kapsuły Orion na Pacyfiku.

Będzie to bardzo trudny etap całej misji. Astronauci będą musieli zmierzyć się z dużym przeciążeniami oraz wysoką temperaturą na zewnątrz, która powstanie w wyniku hamowania Oriona przez atmosferę.

Statek Orion mógł pobić rekord ustanowiony podczas misji Apollo 10

Warto dodać, że w ramach Artemis 2 już ustanowiono kilka nowych rekordów, w tym największej odległości człowieka od Ziemi, ale na tym nie koniec. Mógł zostać pobity kolejny, który obecnie należy do statku misji Apollo 10.

Kapsuła Orion miała ustanowić nowy rekord prędkości podczas wpadania w ziemską atmosferę. W tym czasie byłaby rozpędzona do nawet 40230 km/h. Rekordzistą dotychczas jest statek z misji Apollo 10, który osiągnął w 1969 r. prędkość maksymalną 39938 km/h.

Najnowsze wyliczenia NASA wskazują jednak na to, że ten rekord nie zostanie pobity.

Nasza prognoza dla Artemis 2 - osiągniemy maksymalną prędkość 34 965 stóp na sekundę

To przekłada się na prędkość 38367 km/h. Do pobicia rekordu z misji Apollo 10 trochę więc zabraknie.

