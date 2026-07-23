Astronomowie odkryli pierwszy egzoksiężyc? To może być coś dziwniejszego

W skrócie Astronomowie mogli odkryć pierwszy egzoksiężyc, analizując układ gwiezdny CD-35 2722 przy pomocy Bardzo Dużego Teleskopu znajdującego się w Chile.

Odkryty obiekt krąży wokół brązowego karła, co sprawia, że jego klasyfikacja jest trudna, gdyż ciało to ma masę porównywalną z planetą.

Specyfika tego układu wymusza na naukowcach ponowne zdefiniowanie pojęć takich jak egzoksiężyc, ponieważ obecna terminologia opiera się na Układzie Słonecznym.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Do tej pory odkryto i potwierdzono ponad 6,3 tys. egzoplanet. Skoro w całym Układzie Słonecznym są setki księżyców, to z pewnością całe mnóstwo podobnych obiektów musi występować także w pobliżu planet pozasłonecznych. Tymczasem uczeni mogli odkryć pierwszy egzoksiężyc, choć nie jest to poste do zdefiniowania.

Pierwszy odkryty egzoksiężyc może być w układzie gwiezdnym CD-35 2722

CD-35 2722 to gwiazda znajdująca się około 73 lata świetlne od nas i ma masę około dwóch razy mniejszą niż Słońce. Układ był badany z wykorzystaniem Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) w Chile, które należy do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). W trakcie obserwacji natrafiono na coś bardzo ciekawego.

CD-35 2722 okrąża obiekt, który jest brązowym karłem, czyli nieudaną gwiazdą. To właśnie w pobliżu tego drugiego natrafiono na dodatkowy obiekt, którym może być egzoksiężyc. Jeśli tak, to z pewnością będzie to wymagało przedefiniowania księżyców i planet.

Ten układ jest dość trudny do zdefiniowania za pomocą terminów z zakresu Układu Słonecznego, takich jak "planeta" i "księżyc". Egzosatelita jest z pewnością wystarczająco masywny, aby być planetą, ale nie krąży wokół gwiazdy, choć krąży wokół obiektu, który krąży wokół gwiazdy

Odkryty egzoksiężyc wymaga nowej definicji księżyca

Księżyce w Układzie Słonecznym krążą wokół planet. Najwięcej z nich mają gazowe olbrzymy. Odkrycie naturalnego satelity w pobliżu brązowego karła jest jednak czymś niespodziewanym i nowym.

"Zgłaszany przez nas satelita to gigantyczne ciało gazowe krążące wokół bardzo masywnego towarzysza, którego masa sama w sobie jest kilkakrotnie większa od masy Jowisza. W Układzie Słonecznym mamy wyraźne rozgraniczenie między planetami a Słońcem, więc zdefiniowanie takich rzeczy jak księżyce jest proste" - wyjaśnia Alice Zurlo z Universidad Diego Portales, członkini zespołu.

Wyjaśnienie podobnego zjawiska w układzie gwiezdnym CD-35 2722 jest bardzo skomplikowane. Z pewnością jest to egzosatelita, ale czy zasługuje na nazwę egzoksiężyca? To wymaga dalszego doprecyzowania.



