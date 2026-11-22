W skrócie Astronomowie odkryli rzadkie czarne dziury, które mogły powstać bez udziału spektakularnego wybuchu supernowej, co odróżnia je od typowych obiektów tego typu.

Badania oparto na danych dotyczących fal grawitacyjnych z obserwatoriów LIGO, Virgo oraz KAGRA, które wskazują na procesy zachodzące w tzw. nieudanych supernowych.

Analiza dziesięcioletnich danych wykazała, że 75 procent badanych czarnych dziur ma masę około 10 razy większą od Słońca, co sugeruje specyficzny sposób ich formowania.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Naukowcy wiedzą, jak powstają czarne dziury z wielkich gwiazd. Następuje to w momencie, gdy kończą one żywot spektakularną supernową. Następnie ich jądro zapada się i powstaje obiekt nowego typu. Czy jednak jest tak zawsze? Astronomowie znaleźli dowody na proces, który przebiega nieco inaczej.

Gwiazdy mogą tworzyć czarne dziury bez spektakularnych supernowych

Astronomowie natrafili na rzadkie czarne dziury pochodzenia gwiazdowego, które nie przeszły supernowej. Badanie bazuje na danych dotyczących fal grawitacyjnych zebranych przez obserwatorium LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) oraz współpracujące z nim detektory Virgo i KAGRA (Kamioka Gravitational Wave Detector).

Naukowcy analizujący dane odkryli, że niektóre gwiazdy kończą swój żywot "po cichu" i wcale nie musi im towarzyszyć spektakularny wybuch. Uważa się, że takie "nieudane supernowe" również mogą "produkować" czarne dziury.

Zdecydowana większość łączących się czarnych dziur we wszechświecie ma masę około 10 razy większą od masy naszego Słońca

"Nasze dane wskazują, że ta grupa czarnych dziur może mieć wspólne pochodzenie - być może stanowi odrębną subpopulację obiektów, które nie przeszły przez fazę supernowej. Wyniki te stanowią ogniwo łączące dane dotyczące fal grawitacyjnych z podstawowymi procesami astrofizycznymi, które staramy się zgłębić" - dodaje Katerina Chatziioannou.

Nieudane supernowe niepotwierdzone badaniami

Warto dodać, że tzw. "nieudane supernowe" nie zostały jeszcze potwierdzone w pewny sposób. Naukowcy mają jedynie poszlaki. Samo istnienie znajduje się jednak w teoriach naukowych.

Naukowcy twierdzą, że istnieje duża populacja masywnych gwiazd, które od razu zapadły się w czarne dziury i nie towarzyszyły im supernowe. W celu potwierdzenia tych teorii uczeni przeanalizowali dane z detektorów zebrane w ciągu 10 lat. Okazało się, że 75 proc. czarnych dziur w badaniu stanowiły obiekty o masie około 10 mas Słońca. To pozwala przypuszczać, że proces w tej grupie może przebiegać dosyć specyficznie.