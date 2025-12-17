Astronomowie zaobserwowali eksplozję wewnątrz eksplozji. Rzadka superkilonowa

Dawid Długosz

Astronomowie zobaczyli zjawisko, które może być pierwszą w historii zaobserwowaną superkilonową. To eksplozja, do której doszło wewnątrz innej eksplozji gwiazdy. Dotychczas została potwierdzona tylko jedna kilonowa, którą wykryto w zeszłej dekadzie. Zdarzenie o nazwie AT2025ulz było jeszcze potężniejsze.

Trzy ilustracje ukazujące różne etapy ewolucji gwiazdy, przedstawione w postaci jasnych, barwnych obłoków oraz struktur gazowych w przestrzeni kosmicznej, otoczonych ciemnym tłem pełnym gwiazd.
Pierwsza superkilonowa? Astronomowie zobaczyli eksplozję wewnątrz eksplozji.caltechmateriały prasowe

Dotychczas została zaobserwowana tylko jedna kilonowa, którą sklasyfikowano pod nazwą GW170817. Zdarzenie z 2017 r. wykryto zarówno za pomocą fal grawitacyjnych, jak i światła. Dzięki temu udało się stworzyć nowe ramy związane z identyfikacją zderzeń gwiazd neutronowych. Teraz astronomowie dostrzegli coś, co może być pierwszą superkilonową.

Superkilonowa potężną eksplozją w innej eksplozji

Zdarzenie o nazwie AT2025ulz może być pierwszą superkilonową, którą zaobserwowali astronomowie. Pod pewnymi względami jest to zjawisko podobne do GW170817 sprzed kilku lat, ale bardziej tajemnicze oraz chaotyczne. Z czego to wynika?

Na początku, przez około trzy dni, erupcja wyglądała dokładnie jak pierwsza kilonowa z 2017 r. 
mówi Mansi Kasliwal z Caltech.

Kolejne analizy wykazały jednak, że było to coś innego. Do tego stopnia, że naukowcy zaczęli mówić o pierwszej superkilonowej wywołanej… supernową. Mamy tu do czynienia z czymś, co najprościej można opisać eksplozją w innej eksplozji. Jak do tego doszło?

Pierwsza superkilonowa zauważona w sierpniu 2025 roku

Całe zdarzenie ma początek 18 sierpnia 2025 r., kiedy to detektory LIGO w Stanach Zjednoczonych i Virgo we Włoszech zarejestrowały słaby sygnał fal grawitacyjnych. Pierwsza analiza wykazała, że jest to zdarzenie z udziałem co najmniej jednego obiektu o zaskakująco małej masie.

Później została zidentyfikowana szybko zanikająca czerwona poświata w odległości około 1,3 mld lat świetlnych od Ziemi, co udało się uchwycić dzięki Zwicky Transient Facility. Dalsze obserwacje ukazały zdarzenie jak kilonowa. Potem jednak światło pojaśniało i zmieniło kolor na niebieski. W ten sposób dostrzeżono wodór, co jest standardową oznaką supernowej.

Teoretycznie superkilonowa mogła powstać poprzez supernową, która dała początek dwóm gwiazdom neutronowym, które następnie się połączyły i zaistniała kilonowa. Światło tej drugiej było przesłonięte przez rozszerzające się pozostałości po pierwszej eksplozji. Uczeni twierdzą, że dokładne rozwikłanie zagadki AT2025ulz wymaga kolejnych badań.

