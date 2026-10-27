Astronomowie zaobserwowali potężną kosmiczną eksplozję. Trwała 27 dni

W skrócie Astronomowie zidentyfikowali niezwykle długotrwałą eksplozję kosmiczną o nazwie GRB 220706A, której proces rentgenowski trwał aż 27 dni od momentu zarejestrowania.

Dotychczasowy rekord opóźnionych rozbłysków rentgenowskich wynosił około sześciu dni, co czyni najnowsze zjawisko z 2022 roku całkowicie unikalnym w znanej populacji.

Naukowcy przypuszczają, że za powstanie tak jasnego i długotrwałego rozbłysku może odpowiadać magnetar, podobnie jak w przypadku wcześniej odkrytego obiektu GRB 111209A.

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GRB 220706A to rekordowy rozbłysk, który został zarejestrowany 6 lipca 2022 r. Uczeni zastawiają się nad tym, co mogło go spowodować i jednoznacznej odpowiedzi na to nie ma.

GRB 220706A to rekordowy rozbłysk trwający aż 27 dni

"GRB 220706A to wyjątkowo późny rozbłysk rentgenowski. Rozbłyski rentgenowskie są powszechne po GRB, ale wcześniej zawsze następowały w ciągu pierwszych kilku dni po wykryciu rozbłysku" - wyjaśnia Benjamin Gompertz z Uniwersytetu w Birmingham w Anglii.

Rozbłyski RGB należą do najpotężniejszych eksplozji w kosmosie. Te długotrwałe powstają w wyniku zapadnięcia się masywnych gwiazd, czemu towarzyszą supernowe, a potem powstające czarne dziury. Natomiast krótkotrwałe mogą zostać wywoływane przez zderzenie dwóch gwiezdnych pozostałości, czyli gwiazd neutronowych.

GRB 220706A jest przykładem ultradługiego rozbłysku, który jest bardzo rzadko spotykany w kosmosie.

Fakt, że obserwujemy rozbłyski trwające około 27 dni w układzie odniesienia GRB, wskazuje na trwający, aktywny proces, co jest zjawiskiem niespotykanym w znanej populacji

Gompertz dodaje, że poprzedni rekord opóźnionych rozbłysków wynosił około sześciu dni po GRB.

Dokładne źródło ultradługiego rozbłysku GRB nieznane

Uczeni nie są w stanie jednoznacznie określić, co mogło być źródłem tak długotrwałego procesu. Zdołali jednak ustalić, że zauważono supernową, co jest charakterystyczne dla tego typu zdarzeń. To jednak nie wyjaśnia bezpośrednio ekstremalnie późnego rozbłysku ani niezwykle jasnej supernowej.

W 2011 r. odkryto inny superdługi rozbłysk, który sklasyfikowano pod nazwą GRB 111209A. Był on związany z niezwykle jasną supernową SN2011k. Ostatecznie udało się ustalić, że był napędzany przez magnetar, czyli gwiazdę neutronową o bardzo silnym polu magnetycznym.

"Nasza supernowa wygląda bardzo podobnie do tej, więc może tu być obecny magnetar. To dobrze pasuje do superjasnych supernowych, które również uważa się za napędzane magnetarami" - dodaje Benjamin Gompertz.