Autonomy-1. Pierwsza w pełni autonomiczna misja kosmiczna już w 2027 roku

W skrócie Firma AstroForge planuje na 2027 rok start misji Autonomy-1, która będzie pierwszą w pełni autonomiczną operacją kosmiczną po oddzieleniu się ładunku od rakiety nośnej.

Kluczowym elementem systemu sterowania jest platforma Solo, której działanie zostanie przetestowane jeszcze w tym roku podczas autonomicznej misji DeepSpace-2 wystrzelonej rakietą Falcon 9.

Misja Autonomy-1 poleci w kosmos dzięki rakiecie Nova Pathfinder firmy Stoke Space, a jej powodzenie przybliży AstroForge do celu wydobywania surowców z asteroid.

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Misje kosmiczne są coraz częściej zrobotyzowane, ale człowiek i kontrola naziemna nadal mają tu duże znaczenie. Już w przyszłym roku może dojść do przełomu. Prywatna firma AstroForge chce zrealizować w pełni autonomiczne przedsięwzięcie tego typu. Misja nazywa się Autonomy-1 i ma wystartować w 2027 r.

Autonomiczna misja kosmiczna Autonomy-1 ze startem w 2027 roku

Autonomy-1 to pierwsza w historii misja kosmiczna, która ma być w pełni autonomiczna. Nastąpi to już po oddzieleniu się ładunku od rakiety. Wtedy człowiek przestanie mieć wpływ na dalszy przebieg przedsięwzięcia i wszystkim ma sterować komputer.

Autonomy-1 będzie pierwszą misją kosmiczną, która po oddzieleniu się od rakiety zrealizuje cały swój program bez ani jednego polecenia z Ziemi

Jak to możliwe? Ogromną rolę w realizacji przełomowej misji kosmicznej ma odegrać specjalna platforma o nazwie Solo. Dyrektor generalny AstroForge opisał to w następujący sposób.

"Dzięki systemowi Solo wyeliminujemy konieczność udziału operatora-człowieka w procesie sterowania" - wyjaśnia Matt Gialich.

Test systemu Solo ma odbyć się jeszcze w tym roku. Rozwiązanie zostanie wystrzelone rakietą Falcon 9 firmy SpaceX w ramach tego samego startu, który wyniesie prywatny lądownik księżycowy Intuitive Machines. Misja o nazwie DeepSpace-2 to demonstracyjny lot, który ma pozwolić na sprawdzenie możliwości rozwiązania.

System Solo w ramach misji DeepSpace-2 ma przetwarzać dane, a nawet podejmować decyzje. Nie będą one jednak wcielane w życie. Podczas Autonomy-1 ma to już wyglądać inaczej.

Misja Autonomy-1 poleci w kosmos rakietą Nova Pathfinder

Autonomy-1 to misja kosmiczna, której start powierzono firmie Stoke Space. Przygotowuje ona nową rakietę o nazwie Nova Pathfinder, której pierwszy lot ma zostać zrealizowany wczesnym 2027 r. Jest to dwustopniowa konstrukcja, której booster wyposażono w siedem silników Zenith.

AstroForge to prywatna firma z Kalifornii, która pracuje nad rozwiązaniami dla kosmicznego górnictwa. Startup planuje wydobywać surowce z asteroid w Układzie Słonecznym, które następnie mogłyby zostać wykorzystane na Ziemi.

Firma zdaje sobie jednak sprawę, że ręczne sterowanie takimi statkami kosmicznymi byłoby utrudnione. Dlatego AstroForge szuka rozwiązań, które pozwolą zautomatyzować proces. Oczywiście do pełni szczęścia jeszcze daleko, ale misja Autonomy-1 może stanowić duży krok do realizacji tego celu.