Badacze z Polski i Czech, Michał Misiak z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Petr Tureček z Uniwersytetu Karola w Pradze, stworzyli model matematyczny, który analizuje kanibalizm z perspektywy bilansu energetycznego oraz ryzyka zdrowotnego. Wnioski są zaskakujące, bo z czysto kalorycznego punktu widzenia człowiek faktycznie może stanowić "posiłek jak każdy inny", jednak jak podkreślają naukowcy, prawdziwy problem zaczyna się na poziomie biologii.

"Jesteśmy zbyt podobni, by bezpiecznie się zjadać"

Największe zagrożenie wynika z transmisji patogenów. Jak wyjaśniają badacze, ludzkie organizmy są do siebie na tyle podobne, że wirusy, bakterie i inne czynniki chorobotwórcze mają wyjątkowo łatwą drogę przenoszenia się między gospodarzami. Co więcej, ryzyko rośnie lawinowo, gdy dochodzi do tzw. łańcuchowego kanibalizmu, czyli sytuacji, gdzie konsumowane są osoby, które same wcześniej spożywały ludzkie mięso.

W takim scenariuszu nawet obróbka termiczna nie eliminuje wszystkich zagrożeń, a szczególnie niebezpieczne są priony - nieprawidłowo sfałdowane białka wywołujące śmiertelne choroby neurodegeneracyjne. Ich obecność sprawia, że kanibalizm może prowadzić do szybkiego załamania zdrowotnego całych społeczności.

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Kuru i prawdziwe konsekwencje "rytualnych praktyk"

Jednym z najlepiej udokumentowanych przykładów jest choroba kuru, która występowała wśród ludu Fore w Papui-Nowej Gwinei. Społeczność ta praktykowała rytualny kanibalizm podczas obrzędów pogrzebowych, wierząc, że w ten sposób uwalnia ducha zmarłego.

Efekt był tragiczny, bo choroba prionowa prowadziła do nieodwracalnych uszkodzeń układu nerwowego i śmierci, rozprzestrzeniając się w obrębie społeczności. Według autorów badania, silny społeczny zakaz kanibalizmu mógł wykształcić się właśnie jako odpowiedź na te biologiczne zagrożenia. W tym ujęciu moralne potępienie mogło być wtórne wobec praktycznej konieczności przetrwania grupy.

Tabu działa jak ewolucyjny system zabezpieczeń. Społeczności, które nie ograniczały kanibalizmu, po prostu nie przetrwały epidemii

Co ciekawe, wcześniejsze badania sugerują, że kanibalizm nie zawsze był zjawiskiem marginalnym. Analizy opublikowane w 2023 roku wskazują, że około 15 tysięcy lat temu mógł on stanowić element praktyk pogrzebowych w Europie.

W jaskini Gough's Cave w Anglii odnaleziono ślady obróbki ludzkich kości, w tym nacięcia, złamania oraz ślady zębów. Niektóre czaszki przekształcono w naczynia, co sugeruje właśnie rytualny charakter działań. Podobne ślady w różnych regionach Europy wskazują, że nie był to odosobniony przypadek, lecz potencjalnie szerzej rozpowszechniona praktyka wśród grup magdaleńskich.